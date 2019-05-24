Жизнь украинского гастарбайтера в Польше: один выходной в неделю, на сон - шесть часов

Продолжение

Часть 1

Часть 2

Корреспондент «КП» отправилась в Восточную Европу заробитчанкой (так по-украински зовутся гастарбайтеры) и выяснила, как так вышло, что после майдана - «революции достоинства» миллионы украинцев стали искать лучшую жизнь вдалеке от родины.

В предыдущих частях наш корреспондент выяснила: с россиянами поляки не работают - не едут из нашей страны туда на заработки. Зато для украинца создана богатая инфраструктура для поиска работы. В том числе нелегальная. Именно так - незаконно - корреспондент устроилась к польскому богачу домработницей на далекий хутор. Несколько дней прошли в монотонной работе. Пока хозяин не стал делать странные предложения...

Корреспондент «КП» на себе проверила, как это - работать на польского пана.Фото: Иван МАКЕЕВ

УСЛУГА... ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Так как вся моя работа заканчивалась уже в районе обеда, то вторую часть дня я откровенно скучала. Если была одна. А если домой возвращался мой работодатель пан Якуб (разведенный, двое взрослых детей давно уже уехали из отчего дома), то мы с ним болтали. И пили. Он вообще был знатным выпивохой.

- А ты машину водить умеешь? - однажды спросил меня Якуб. Он уже еле стоял на ногах. Я же пригубила бокальчик виски.

- Мне тут надо в одно место съездить, но я уже никакой, - еле ворочал языком поляк. - Будешь моим водителем!

Черт, подумала я, список моих обязанностей растет. А зарплата (приличная, кстати, на наши деньги - 40 000 руб.) - нет.

- Да ты не бойся, начальник местной полиции - мой друг, - продолжал принуждать меня к нетрезвому вождению Якуб. Уж лучше бы приставал, что ли!

Пан вообще был знатным выпивохойФото: Мария БЕРК

НАДО БЕЖАТЬ!

Из домработницы я постепенно превращалась в сторожа, личного водителя. И список продолжал расширяться.

- Я хочу уволить повариху Татьяну, - заявил мне как-то Якуб. - У меня теперь есть ты. Молодая, хорошо готовить быстро научишься.

Интересно, а зарплату Татьяны (600 злотых - около 10 тыс. руб.) Якуб прибавит к моей, если я соглашусь? Но поляк не унимался:

- Мария! А ты умеешь работать в саду? Сажать цветочки? Всякую хую-мую? - поляк смешно коверкал русский мат.

В какой-то момент я поняла - надо отсюда бежать. Иначе постепенно за те же деньги я превращусь в полного раба своего хозяина. Может быть, даже сексуального. Кто меня из этой глухомани вытащит?

Подговорила друга из Москвы сделать звонок, когда я буду вместе с Якубом.

Мужской голос представился сотрудником российского посольства в Варшаве и рекомендовал явиться к ним завтра со всеми личными вещами. Зачем? Объяснять отказался. Узнав, кто звонил, Якуб рассвирепел.

- Курва! - в сердцах вопил он. Но ничего поделать не мог. Или просто побоялся.

С хутора до главного города этой польской глухомани Слупска я добиралась на такси. Нужно было переночевать, чтобы сесть на утренний поезд до Варшавы.

Мои давние украинские друзья договорились, что я смогу перекантоваться на квартире у их знакомых заробитчан.

Хутор пана ЯкубаФото: Мария БЕРК

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710394" frameborder="0"></iframe> Каково быть заробитчанкой в Польше.

ЖЕНСКИЙ АД

На такси добираюсь до Слупска - в гости к украинке Лиле.

Трехкомнатная квартирка на окраине Слупска - крохотная и некогда уютная - превратилась в какой-то женский ад. Кругом разбросаны вещи, какой-то мусор.

- Шо встала? - бросила мне Лиля. Она туго затягивает иссиня-черные волосы в хвост. - В общаге не жила?

Лиля считается здесь главной, хотя делит жилье с такими же заробитчанками.

- Поспишь вот там, - Лиля кивнула на старый зеленоватый диван с вываливающимися поролоновыми внутренностями, стоящий в углу кухни. - Мы в квартире сами только ночуем. Целыми днями працюем. Приходим поздно, едим и спать. Встаем в 5 утра.

- И сколько вас тут?

- 10 человек.

Жильцы, вернувшиеся со смены, заслышав незнакомый голос, стали выползать на кухню. Все они работают на фабрике по упаковке филе лосося.

- А кто в третьей комнате? - спрашиваю Лилю.

- Оксанка с мужем. Мы Леху почти не видим. Он нашел подработку, даже по ночам тут не появляется. У них дочка осталась в деревне - у бабки живет. Оксанка иногда домой мотается, а Леха тут торчит безвылазно третий год.

Обитательницы «женского ада» весьма радостно отнеслись к моему появлению.

- Москалька, - нараспев растягивали они. - Шо, в Москве уже не все так хорошо?

Регламент работыФото: Мария БЕРК

ЛЮТЫЕ ПОЛЬКИ

После часа ночи в квартиру ввалились Оксанка с Лехой, селяне из Одесской области. За ними брел пьяный коллега Лехи Игорек, которого знали все обитатели женской части квартиры. Заглянув на кухню, мужчина сказал всем привет и уперся взглядом в планшет. Из динамиков раздавался чей-то сипловатый голос.

- Дядя Вова Зеленский, - заржал пьяно Игорек. - Красиво он прокатил Пороха на выборах.

Оксана тем временем подталкивала в сторону комнаты шатающегося супруга, который иногда жалобно звал: «Игорюха!»

- Ща Наташка еще подойдет, - зашептала заговорщицки Лиля. - Она у нас в готеле работает. Удачливая, курва.

Большинство автобусов с местного автовокзала следуют на УкраинуФото: Мария БЕРК

Женщины расползались по комнатам неспешно. Пьяного Игорька положили в комнате у одесситов. Возвращаться в хостел он отказывался: если заявится бригадир, а он пьяный, то штраф впаяют 500 злотых (8,5 тыс. руб.).

- Слупск - город хороший. Платят щедро. За час 15 - 18 злотых (260 рублей), - поясняет Лиля. - Работаем на фабрике: режем тушки лосося. Смены по 12 часов 6 дней в неделю. Выходит под 4 тыс. злотых (около 68 тыс. руб.), если штрафов не наберешь.

- А за что штрафы?

- Опоздала, шапочку не надела. Мужики-поляки понимающие, прощают, а вот бабы… Лютые. Сразу штраф. И постоянно тыкают: ты сюда приехала работать.

МОСКАЛЕЙ НЕ ОБИЖАЕМ

Сон как назло не шел. Тем более приходилось лежать смирно - при каждом движении прогнивший диван громко скрипел и пытался развалиться. Как уснуть?!

Я вспомнила, что перед побегом из деревни прихватила бренди. Глоток поможет?

Только я отбросила одеяло, как заметила, что дверь в кухню распахнулась. В проеме покачивался Игорек.

- Ждала меня? - расплылся в тупой улыбке мужик, уставившись на мои ноги. - Да ты не дергайся, я москалей не обижаю.

Я дернулась назад, не понимая, что делать.

- Может, свалишь? - строго спросила я.

Но заробитчанин меня не слышал и, покачиваясь, плыл к дивану.

- Твою мать! - взвыла я, вскакивая на ноги и подлетая к окну.

Продолжение следует