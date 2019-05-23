2019-05-22T21:48:26+03:00
Политика

Миллионы украинцев уехали работать на панов и ищут в Польше лучшей жизни

Корреспондент «КП» отправилась в Восточную Европу заробитчанкой - или гастарбайтером по-украински. Часть 2
Мария БЕРК
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Шляхтич, на которого работала наш корреспондент, оказался заядлым охотником, коллекционером оружия и любителем выпитьШляхтич, на которого работала наш корреспондент, оказался заядлым охотником, коллекционером оружия и любителем выпитьФото: Мария БЕРК
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Продолжение.

Часть 1

В первой части наш корреспондент выяснил: с россиянами поляки не работают - не едут из нашей страны туда на заработки. Зато для украинца создана богатая инфраструктура, чтобы найти работу в соседней стране. В том числе пользуясь безвизом и всякими нелегальными схемами. Именно так - незаконно - корреспондент устроилась к польскому богачу домработницей.

«МНЕ НУЖНА ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНАЯ»

В Слупск (почти 500 км от Варшавы) ночной поезд прибыл с опозданием. Мой хозяин - седоватый дядька лет шестидесяти с внушительным брюшком - уже извелся, пока ждал на вокзале.

Когда мы мчались по проселочным дорогам, Якуб Двигнев расспрашивал о моей прошлой работе (наврала с три короба, что была домработницей у депутата Госдумы). А потом мужчина заговорил о себе: владелец пекарни, поставляет хлеб на всю округу.

Каково быть заробитчанкой в Польше.Мария КАЛЯКИНА

- Поддерживай чистоту и уют у меня дома, - преступил к перечислению моих обязанностей пан. - Какую зарплату тебе обещали в агентстве?

- 2,5 - 3 тыс. злотых (42 тыс. - 50 тыс. руб. - Ред.).

- Буду платить 2,5, - по-барски махнул Якуб. Звучало как «ни в чем себе, пани Марыся, не отказывай». - Готовить умеешь?

- Не особо, - сразу предупреждаю я. - А почему вы меня выбрали?

- Ты презентабельная. Агентство присылало мне таких, - Якуб на секунду бросает руль и разводит руками: - Вот с такими ж...! А тебя не стыдно гостям показать. Не зря заплатил агентству 500 злотых за тебя (8,5 тыс.руб.).

- Пол помыла и тарелки. Приготовила котлетки. Ну-ка, пан, тащи зарплату! Зря покинула я хату? Фото: Иван МАКЕЕВ

- Пол помыла и тарелки. Приготовила котлетки. Ну-ка, пан, тащи зарплату! Зря покинула я хату?Фото: Иван МАКЕЕВ

- Неужели среди украинок никого не нашли?

- У меня повариха из Украины. Халтурит. Посуду моет плохо, плиту не протирает. В пекарне работает 20 человек - поляки, ни одного украинца. Украинцам можно платить меньше, но их нужно контролировать. У меня строгая рецептура, а следить за каждым - некогда. А если он еще воровать начнет?

Якуб Двигнев Фото: Мария БЕРК

Якуб ДвигневФото: Мария БЕРК

У пана Двигнева оказалось два дома, а следовательно, моя работа умножалась на два. Один дом - в деревне Липница (в нескольких километрах от Слупска), другой - в сосновом бору, где от трассы 7 км по лесу пешком.

- Будешь жить на два дома, - предупредил пекарь. - Иногда мне нужно, чтобы здесь кто-то был, - Якуб указал на двухэтажный домик на краю бора, куда он меня сразу привез. - Тут хранятся ружья и коллекция ножей.

Один из домов пана Двигнева Фото: Мария БЕРК

Один из домов пана ДвигневаФото: Мария БЕРК

МОИ ОБЯЗАННОСТИ

Но ночевать предстояло во втором доме - который в деревне.

Якуб оставил мне палку краковской колбасы, десяток яиц, а сам уехал по делам. Принимаюсь за работу. Мою посуду, тру плиту. Подметаю пол, смахиваю пыль. Застилаю хозяйскую постель.

В доме, несмотря на теплую погоду, холодно. Натаскав дров, развожу камин, а затем выбираюсь на улицу, где подметаю террасу.

Наливаю воды собаке, полюбившей меня за кусок колбасы, и с чувством выполненного долга усаживаюсь на веранде. К ночи становится неимоверно скучно. Работа-то вся сделана! Присаживаюсь перед баром и начинаю изучать бутылки. Якуб оказался любителем крепкого алкоголя.

От тоски начинаю смахивать пыль с оленьих рогов, которым не нашлось места на стене, и они аккуратно разложены на полу.

В районе десяти вечера отправляюсь спать на второй этаж, где Якуб выделил мне старый диван. На всякий случай беру с собой каминную кочергу. Мало ли. Как чувствовала...

Якуб выделил для сна старый диван Фото: Мария БЕРК

Якуб выделил для сна старый диванФото: Мария БЕРК

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Среди ночи просыпаюсь от звука шагов на первом этаже. Черт возьми! Воры?

Хватаю приготовленную кочергу и спускаюсь вниз. На кухне горит свет и кто-то отчаянно шуршит пакетами.

- Руки вверх! - громко командую, выбрасывая вперед руку с железякой.

- Твою мать!

На пол со звоном летит кастрюля с остатками супа, и мы пялимся друг на друга - передо мной полная женщина со смешными кудряшками на голове.

- Ты кто такая? - по-хозяйски и по-русски спрашивает меня женщина.

- Домработница, - отвечаю и пытаюсь поднять с пола кастрюлю.

- Да уйди ты, - ругается незнакомка. - Тряпку неси, домработница.

Работа домработницы была скучна и монотонна Фото: Мария БЕРК

Работа домработницы была скучна и монотоннаФото: Мария БЕРК

ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ НА 20 ЧЕЛОВЕК

После уборки мы садимся с украинкой Татьяной, которая работает у Двигнева поварихой, мириться. Пьем чай. Женщина рассказывает, что, кроме Якуба, подрабатывает и у его друзей.

- Я там стираю, готовлю, убираю. Только у себя жить они не разрешают, живу в хостеле с хлопцами.

- В этой деревне есть хостелы?!

- Ну это так называется. Двухэтажный дом на четыре комнаты, где живет 20 человек. Я тут с мужем, сами из Киевской области. Слежу за ним, чтобы не бухал, а то до этого отпускала его на дорожные работы в Киев. Так он там треть зарплаты на алкашку тратил. - Татьяна в сердцах стукнула кулачком по столу, а затем смягчилась. - А здесь он на стройке работает, зарабатывает нормально, и я не даю ему пить.

Татьяна недовольно смотрит в кружку:

- Чай у Двигнева дерьмо. Хочешь вкусный дам?

Женщина достает целлофановый мешочек с чайными пакетиками:

- Это я у своих панов взяла. Они толк в чае знают, дорогой пьют. У них его много, не заметят.

ЗУБРОВКА ДЛЯ ТОНУСА

Мое утро в домах Якуба проходило по одному сценарию. Подъем в 9, завтрак, мытье посуды. У раковины всегда ждала стопка с остатками зубровки - польской водки. Пан любил подзарядиться с восходом солнца - а рабочий день у него начинался в 6 утра. Затем я приступала к уборке. К часу дня возвращался Двигнев. Притаскивал очередной коллекционный нож похвастаться или пускался в рассказы о своей охотничьей жизни, съедал пару бутербродов с кабаниной, для поддержания утреннего эффекта выпивал еще пару стопок зубровки и отправлялся спать.

У раковины всегда ждала стопка с остатками зубровки Фото: Мария БЕРК

У раковины всегда ждала стопка с остатками зубровкиФото: Мария БЕРК

Работа домработницы была скучна и монотонна. Пока через пару дней пан внаглую не предложил мне эту монотонность кое-чем разбавить...

Продолжение следует

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Отправиться украинцу работать в Польшу легко. В соцсетях полно групп с предложениями. В основном нужны мужики. Токари, грузчики, строители. Следом семейные пары - от них толка больше (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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