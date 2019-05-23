2019-05-21T18:07:07+03:00
Общество

Труд без книжки: когда рабочий стаж начнут учитывать в электронном виде

В самое ближайшее время могут отменить трудовые книжки и рабочий стаж начнут учитывать в электронном виде
Михаил ЗУБОВ
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Бумажные трудовые книжки скоро станут анахронизмом.Бумажные трудовые книжки скоро станут анахронизмом.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Когда в 2017 году нам сообщили, что трудовые книжки вскоре отменят, это показалось шуткой. Но сейчас очень похоже, что это произойдет в самое ближайшее время. Серые и зеленые книжечки с рукописными записями можно будет оставить себе на память. Пенсионный фонд России доложил, что полностью к этому готов - оцифровал все корочки россиян. А Минтруд, как стало известно, внесет законопроект об электронных трудовых книжках на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

Защитят ли от взломщиков?

Принципиальное решение об учете данных о трудовой деятельности граждан в электронном виде приняли распоряжением правительства от 2017 года, которое утверждало программу «Цифровая экономика РФ». И этот учет стали проводить, не дожидаясь принятия федерального закона.

Теперь становится ясно, что программу не станут откладывать в долгий ящик: в течение 2020 года предполагается запустить тестовый режим работы электронных трудовых книжек и предложить работодателям передавать сведения о сотрудниках в специальную информационную систему Пенсионного фонда. А с 2021 года такая норма станет уже обязательной для всех российских работодателей.

Почему трудовыми книжками заведует Пенсионный фонд, понятно. На основании этих документов людям добавляются баллы к социальной части пенсии.

Новшество вызывает вопросы. Например, будут ли защищены цифровые данные от хакеров? Вопрос о потенциальном взломе актуален хотя бы в свете последнего происшествия с электронной базой данных по жилью, когда мошенники через интернет переоформили на себя квартиру жителя Москвы.

В Пенсионном фонде на этот вопрос «КП» ответили следующее: «Паспортные данные россиян находятся в данных МВД, данные о доходах и налогах содержатся в базах фискального ведомства. Их, как правило, никто не похищает, потому что они надежно охраняются средствами защиты. Точно так же будут охраняться данные о трудовых договорах граждан».

28 копеек вместо рубля

Депутат Госдумы Евгений Федоров - один из кураторов государственной программы «Цифровая экономика». Вот что он сказал «КП» о переходе на электронные трудовые книжки:

- Идет развитие технологий, и то, что раньше писали от руки и хранили в сейфах, переходит на электронные носители.

- Как технически можно оцифровать трудовой стаж, если он начался еще в прошлом веке, в эпоху до интернета и карт обязательного пенсионного страхования?

- Ваш работодатель направляет вашу книжку в налоговую инспекцию для подтверждения платежей и стажа. Там она оцифровывается. Потом данные поступают в Пенсионный фонд. Если ваш работодатель не жульничает, все это будет сделано. А если при оцифровке возникли ошибки - их всегда можно поправить.

Как сказал депутат, денежные средства на цифровизацию трудовых отношений были выделены еще два года назад и они израсходованы эффективно. Уже подсчитано, что один рубль затрат на офисное делопроизводство, который требуется при бумажных книжках, превратится в 28 копеек при электронном учете.

В ТЕМУ

Нельзя подделать и потерять

Плюсы электронных трудовых книжек:

- их невозможно потерять или подделать;

- сотрудникам не потребуется предоставлять бумажные копии трудовой книжки, чтобы подтвердить сведения о трудовом стаже при обращении за государственными услугами;

- сотрудники отдела кадров мгновенно получают сведения о трудовой деятельности соискателя при приеме на работу;

- у работодателей снижаются затраты на ведение и хранение бумажных книжек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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