Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери

Этот некрасивый скандал грянул три года назад. Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.

- Просто так из семьи не уходят. Честно скажу, я был недоволен своей семейной жизнью с Леной, - рассказывал Иосиф Пригожин о матери своего сына Дмитрия и дочери Данаи. - Я прямо Лене сказал: «Мне не нравится твой образ жизни. Когда женщина целыми днями спит и ничего не делает, тогда интерес у мужчины пропадает». Сами посудите: я работал днями и ночами, а моя бывшая лежала на диване с пивом и креветками. Я, будучи человеком ответственным, делал все для детей. Оставил им две квартиры в центре Москвы. Одна - площадью 100 квадратных метров, другая - 50. Подарил им участок в Домодедове. Я, как мне кажется, по-джентльменски с Леной поступил. Во время развода ничего с собой не взял. Ни копейки денег! Более того, в день рождения Лены я приобрел ей автомобиль «БМВ». И каждому ребенку по автомобилю.

Непростые отношения

После развода с Еленой Иосиф полюбил свою коллегу Лейлу (она тоже музыкальный продюсер, но в сфере классической музыки. - Ред.). От этих отношений у Пригожина растет дочь Лиза. С Лейлой Иосиф даже после разрыва сумел сохранить дружеские отношения. Более того, Лейла чуть ли не лучшая подруга певицы Валерии, нынешней супруги Иосифа.

- У моей младшей дочери Лизы мудрая мама. Лейла делает все ради дочери. Мы с ней грамотно разделили обязанности - за что несет ответственность она, а за что отвечаю я, - рассказывает Иосиф Пригожин.

А вот с первой женой у продюсера непростые отношения. После развода Елена так и не устроилась на работу. И все ее бойфренды тоже не спешили трудоустраиваться, жили на деньги, которые предназначались детям продюсера.

- Теперь Лена живет с мужчиной, который ей годится в сыновья, - говорит продюсер. - Понимаю, сейчас модно, когда взрослые женщины выходят за молодых. Но этот парень еще тот работник. Мне, конечно, наплевать на личную жизнь бывшей жены, но на детей я обиделся. Ведь они скрыли от меня, что все это время я содержал постороннего человека!

По словам Пригожина, сначала спутник его бывшей жены уговорил его детей продать землю в Подмосковье, а теперь дошла очередь и до их недвижимости в центре столицы.

- Дети находятся под серьезным влиянием этого человека. И все мои аргументы, продиктованные лишь заботой о них, сын и дочь отказываются слушать. Это, конечно, меня не может не расстраивать. Сыну недавно исполнилось 30 лет. Три года он со мной не разговаривал, а тут изъявил желание встретиться. Я согласился, - рассказал «КП» Иосиф Пригожин. - Я не планировал выяснять отношения, просто хотел поговорить с ним. Все-таки давно не виделись.

Как выяснилось, за это время моя бывшая жена успела выскочить замуж за своего любовника. Теперь сын отказывается встречаться со мной один на один. Он сказал, что наша встреча возможна только в присутствии нового мужа его матери. Мол, они задумали какой-то совместный бизнес.

Я ему сказал: «Ты хочешь со мной встретиться только по делу? А я не готов с тобой так встречаться. Я хочу с тобой поговорить как отец с сыном!»

Первая жена Пригожина Елена с их общими детьми: 30-летним Дмитрием и 22-летней Данаей. Фото: instagram.com/danaya_prigozhina

Проели квартиру

По словам Пригожина, выяснилось, что квартира в центре Москвы, которую он при разводе оставил детям, уже продана. Плюс ко всему его сын и дочь вместе со своей матерью и ее новым мужем переехали в Ставропольский край.

- Увы, квартиру дети потеряли, - рассказывает продюсер. - Бывшая жена меня убеждала, что, продав «детскую» недвижимость в центре Москвы, она купит сыну и дочери по небольшой квартире в спальном районе. Но так ничего и не купила, а деньги, вырученные от продажи, бездарно потратила на нужды своего парня. Сейчас они живут в какой-то деревне в Ставропольском крае.

Сын мне сказал: «Лучше я со Слабаком (фамилия нового мужа Елены Пригожиной. - Ред.) буду, чем с тобой!» Так он отреагировал на мой отказ общаться с новым мужем его матери. Но о чем мне говорить с типом, который моих детей без крыши над головой оставил? У меня не может быть с этим парнем никаких общих дел.

Моему возмущению нет предела. Я не отказываюсь от общения с сыном и дочерью, хочу быть максимально полезным своим детям. Не как доильный аппарат по выкачке денег, а как отец, который их любит. Моя бывшая, кстати, по-прежнему нигде не работает. Недавно она снова объявилась. Видимо, она и ее молодой муж рассчитывают, что я и дальше буду их содержать. Люди из телевизора порой кажутся очень богатыми. Судя по всему, миллионером меня считает и новый муж Лены. Этот молодчик хочет втереться ко мне в доверие, надеясь чем-нибудь поживиться...

Возможно, этот мужчина запугивает моего сына. Я не знаю, как объяснить странное поведение Димы. Почему-то мои старшие дети не дорожат отношениями с отцом. Моей главной целью было дать детям хорошее образование. Сын еще пытался учиться, а дочь ленилась, и мать ее в этом поддерживала. Сейчас они сидят в деревне без денег и работы. Хотят открыть какой-то бизнес с человеком, который их разорил.

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