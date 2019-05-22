Невероятно стройная Варум в свадебном платье вызвала восхищение

Анжелика Варум и Леонид Агутин улетели в Венецию. В честь памятной даты - артисты поженились 20 лет назад - певица поделилась свадебной фотографией, а также другими снимками с супругом.

50-летний Леонид Агутин и 49-летняя Анжелика Варум отправились в Италию повторить свое свадебное путешествие. Пара наслаждается обществом друг друга и предается воспоминаниям.

В честь памятной даты певица опубликовала в своем Instagram фотографии с мужем, сделанные во время прогулки на яхте по многочисленным каналам Венеции. "Венеция. Без малого 20 лет спустя", - подписала снимки Анжелика, которая совсем скоро отметит 50-летие.

avarum Анжелика Варум и Леонид Агутин улетели в Венецию

Артистка также показала фото, сделанное в тот знаменательный день. Невероятно стройная певица предстала в свадебном платье и шляпке с вуалью. Леонид Агутин в белом костюме нежно поддерживает ее за руку.

"Очень классная пара и с возрастом только краше", "Обожаю Вашу пару", "Анжелика, какая вы здесь худенькая", "Безумно красивая женщина", "Потрясающие вы", "Вами невозможно не любоваться и не восхищаться. Вы потрясающая пара", "И через 20 лет ваши глаза полны любви и счастья, внутреннего спокойствия! Когда женщина мудра, то пары на фото вот такие счастливые", "Самая красивая пара. И сейчас, и 20 лет назад! Оставайтесь всегда такими счастливыми! Радость для наших сердец", - написали поклонники.

Леонид Агутин, тем временем, опубликовал в Instagram фото и видео с водной прогулки с женой. Он также показал отель, в котором они остановились. Номер с камином и лепниной на потолке под золото поражает своей роскошью.

Отметим, в СМИ то и дело появляются слухи о том, что Агутин якобы изменяет своей супруге, да и вообще артисты находятся на грани развода. Однако Анжелика и Леонид каждый год доказывают обратное. Поклонники по праву считают артистов одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Варум и Агутин познакомились в 1997 году. Сначала это был просто творческий тандем, однако рабочие отношения быстро переросли в романтические. В 1999 году у пары родилась дочь Лиза. Артисты зарегистрировали свои отношения в 2000 году.