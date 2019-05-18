Варум назвала времена СССР 70-летним рабством

Анжелика Варум назвала период СССР 70-летним рабством. Певица заявила об этом, рассуждая о лихих 90-х, когда музыканты получили полную свободу.

"Леонид Агутин и «Отпетые Мошенники» «В 90-х» - отличная работа!", - начала свой монолог Анжелика Варум, комментируя новый клип супруга. Размышления о прошлом певица сопроводила фотографией мужа в компании группы "Отпетые мошенники". К слову, в конце 90-х у Агутина и трио вышел хит "Граница", а на днях они выпустили новый клип.

avarum Леонид Агутин feat. "Отпетые Мошенники"

Певица призналась, что спустя годы она с супругом может только улыбнуться, вспоминая те времена. Артисты тогда были молоды и полны сил. "Свобода, свалившаяся нам на голову, кого-то слегка пьянила, а кого-то напрочь лишала рассудка. Нам достались «веселые» времена с бешеными перспективами и такими же разочарованиями", - продолжила 49-летняя Варум.

Она не стала уточнять, о каких разочарованиях идет речь, однако отметила: "Этот невероятный спектр эмоций после 70-летнего рабства многим оказался не по силам. В любом случае это наше время и мы выжили", - констатировала звезда.

Cообщение Анжелики Варум спровоцировало неоднозначную реакцию поклонников. Пользователи принялись активно делиться воспоминаниями о лихих 90х. Некоторых слова певицы о "70-летнем рабстве" возмутили, другие же заявили, что согласны с мнением звезды.

"Тот случай, когда Агутин выглядит моложе «Отпетых»", "Опять это нытье о 70 лет рабства… А ничего, что за границей также били за длинные волосы? Также запрещали рок музыку", "Ситуация примерно одинаковая тогда была везде, удивляет ущербность мышления наших некоторых людей, стесняющихся своей страны", "90-е - это действительно самые лихие времена. Та свобода была настолько пьянящая. Мы впервые учились мечтать и даже не понимали, что мечты вообще могут воплощаться в реальность", - вступили в полемику с певицей подписчики. Анжелика оставила комментарии фолловеров без ответа.