2019-05-22T15:14:04+03:00
В мире

Две недели на отказ: США велят Турции не покупать российские С-400

И грозят самыми жесткими последствиями
Ася ХОВАНСКАЯ
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Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».Фото: Анна САДОВНИКОВА
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США в ультимативной форме потребовали от Турции отказаться от покупки российских ЗРК С-400. В течение двух недель эта страна НАТО должна аннулировать закупку и сделать выбор в пользу американских истребителей-бомбардировщиков F-35 - иначе обещаны «самые жесткие последствия». Вот такой открытый шантаж. Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепе, такое предложение окончательное и никаких отсрочек не будет.

На этом истеричном фоне Анкара объявила об отправке в Россию своих специалистов для обучения работе с ЗРК С-400.

- Группа наших военных отправилась в Россию для обучения работе на С-400, оно уже началось, - заявил в эфире телеканала NTV министр обороны Турции Хулуси Акар.

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

- К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей ПУШКОВ, глава Комиссии Совета Федерации по информполитике:

«Штаты займутся сменой режима в Турции»

- США дали Турции 2 недели на отказ от закупки С-400, иначе грозят санкциями и «ответным ударом НАТО». Так сюзерен угрожает вассалу. Критический тест на лидерство для Эрдогана: уступит давлению или все же решится бросить вызов? Если решится, США займутся «сменой режима» в Турции. США обещают «ответный удар НАТО». Но, скорее, удар нанесут США сами по себе, по своему авторитету и по НАТО.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что несмотря на недовольство Вашингтона, Анкара не собирается уступать Соединенным Штатам в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 (подробности).

МИД Турции: сроки поставки С-400 не подлежат никакому переносу

В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что соглашение по поставкам российских зенитно-ракетных систем является окончательным и не подлежит корректировке

Заключенное соглашение по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400 является окончательным и не подлежит никакому переносу или приостановлению. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что диалог с США в рамках рабочий группы поможет устранить беспокойство Вашингтона (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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