Зеленский не готов жертвовать рейтингами ради мира на Донбассе

Президентская речь Владимира Зеленского прошибла многих украинцев на слезу. Мол, готов распрощаться со своей популярностью, лишь бы на Донбасе не свистели осколки мин. Не спешите обольщаться. Брать на себя ответственность глава незалежной ой как боится. Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией по Донецку и Луганску. Так Владимир Александрович прикроется щитом из «народного голосования» от упреков со всех политический сторон. Пошел на переговоры с Путиным? Это не я, это люди попросили! Солдатики продолжают гибнуть на донбасской земле? Это же украинцы захотели войны до последней капли крови.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709826" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

- Переговоры с Россией — это один из важнейших вопросов, раскалывающий Украину. И всю ответственность за решение президент хочет перевалить на плечи народа. Хотя его избирают, чтобы он как раз решал сложнейшие задачи, - рассказал «КП» публицист Анатолий Вассерман. - По Конституции Украины у Зеленского хватает полномочий, чтобы самому решить — говорить с Москвой или нет. Но конфликт на Донбассе невозможно остановить без переговоров с Россией. У Зеленского есть шанс повторить судьбу Порошенко и забуксовать в бесконечной войне.

Ага, вот так Зеленский не дорожит заоблачными рейтингами...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Доктор смерть»: Жарьте редис и ненавидьте Россию

Читаешь новости из Украины — будто бы Порошенко никуда и не уходил. Очередной скандал прогремел после выступления на врачебной конференции в Женеве и.о. главы украинского минздрава Ульяны Супрун. Кстати, в незалежной эту даму прозвали «Доктор смерть». Она в пух и прах разрушила украинскую медицину. Например, советовала людях лечиться по бабкиным заветам: жарить редиску, жевать крапиву. А главный рецепт, который она выписывает всем пациентам, это пилюльки с ненавистью ко всему русскому.

Вот что она сказала с европейской трибуны:

«ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности (из-за агрессии против Украины, - ред.) Страны должны говорить нет российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля».

Только не надо забывать, что место в Совбезе Россия не в лотерею выиграла. Она его получила, как наследница великой победы во Второй Мировой.

- Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу, - отбила в Фейсбуке нападки Супрун официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Неудобный трон пана Порошенко

В первые дни президенства Зеленский обживается в порошенковских палатах. В соцсетях появилось видео, как Владимир Александрович въезжает в кабинет своего предшественника. «Зе» садится в барское кресло-трон (кожаное, зеленое), ерзает на нем несколько раз.

Команда Зеленского показала закулисье с инаугурации президента.

- Неудобно! - пожаловался он. Соратники, собравшиеся в комнате, захлопали в ладоши. - Что вы хлопаете? Я вот сижу и думаю — когда мы переедем?

А ведь и правда Зеленский, по примеру своего героя из сериала «Слуга народа», пообещал перевезти президентские покои, а также правительство и Верховную Раду, подальше от центра Киева. Ну, чтобы не создавать в городе пробок. Только такие переезды не дешево обойдутся истощавшему украинскому бюджету.

СКАЗАНО

«Обычно парламент, с тех пор как я вошла в него в 2016 году после российского плена, никогда ничем не отличался. Это всегда были надменные, самодовольные лица, лицемерные и циничные глаза и лживые слова. <...> Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо. Значит, они люди и умеют бояться. Я отдала год своей жизни в тюрьме, и, наверное, это стоило того, чтобы увидеть страх в глазах тех, кто считал себя бессмертным».

(Надежда САВЧЕНКО, депутат Верховной Рады, - о реакции украинских депутатов и министров на выступление Зеленского).