Канны-2019: От Крыма до Иерусалима

По сюжету отец и сын везут из Украины в Крым труп погибшего (видимо, в конфликте на Донбассе) своего старшего сына и брата. Поездка сопровождается выяснением личных взаимоотношений и решением многочисленных проблем по ее ходу - дачей взяток украинским врачам, разборками с полицией и нечистыми на руку местными жителями. Но похоронить сына в Крыму для Мустафы (Ахтем Сейтаблаев) - дело чести, ибо, как завещал его отец, «Крым - это наш Иерусалим». Священная земля, которую, как сказал перед показом 27-летний режиссёр Нуриман Алиев, у крымских татар отобрали дважды - во времена сталинского переселения народов и сейчас, в связи с аннексией полуострова. Молодой Алим (Ремзи Билялов), уже почти овладевший украинским языком и обучающийся в университете на журналиста, поначалу не горит желанием припадать к татарским корням, но переплыв со смертельно больным отцом на лодке озеро Сиваш и ступив-таки на крымскую землю, начинает ощущать в себе приток национального самосознания.

Роуд-муви, выступающее на фестивале под украинским флагом и называющееся по-французски «Крымская земля» (En Terre de Crimée), попало во вторую по значению конкурсную программу «Особый взгляд», где демонстрируются фильмы, отмеченные оригинальным авторским почерком или представляющие собой художественный эксперимент. Ни того, ни другого нельзя сказать об этой достаточно ученической работе самых средних художественных достоинств, но, как сказал, представляя фильм, программный директор фестиваля Тьерри Фремо, одна из главных задач «Особого взгляда» - открытие новых кинематографических территорий. А фильмов, снятых о крымских татарах, в Каннах точно ещё не видели.

«Детдом» (The Orphanage) Шахрбану Садат, лирическое повествование из времен советской помощи Афганистану

Один из лучших в программе «Двухнедельник режиссеров» - фильм «Детдом» (The Orphanage) Шахрбану Садат, лирическое повествование из времен советской помощи Афганистану. Его 15-летний бездомный герой по имени Кодрат со злых улиц Кабула просится в детдом на контролируемой русскими территории. Дедовщина, влюбленности в учителей, гибель по неосторожности одного из второстепенных персонажей - эти и прочие пункты, обязательные для фильмов о взрослении в нетепличных условиях, дополнены интригующей спецификой места и времени. Например, поездкой афганских детдомовцев в Москву с визитом в Мавзолей и прыжками через пионерские костры. Но даже сильные впечатления от поездки в СССР отступают перед теми, что производят на Кодрата и его товарищей болливудские фильмы с драками и пением - их персонажами они время от времени себя представляют. И даже ужасный финал, происходящий после ухода русских, бросивших тех, кого они приручили, на произвол судьбы, - решен как болливудское фэнтези: дети бросаются на пришедших в детдом бородатых моджахедов и, как и положено в индийских фильмах, одерживают над ними победу. В жизни, как мы знаем, все было совсем не так.

Трейлер фильма "Домой".

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