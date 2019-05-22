Подельница полковника Захарченко рассказала о махинациях на 25 миллиардов

В столичном Останкинском суде выяснилось, что бывший финдиректор Нота-банка Галина Марчукова не просто помогла следствию раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей, но и дала показания по преступлениям бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. Часть миллиардов, обнаруженных у многочисленных родственников полковника, могут быть деньгами вкладчиков Нота-банка.

- С учетом ее показаний следствием была обнаружена причастность членов кредитного комитета Нота-банка Тимура Исхакова, Алексея Киреева и Андрея Симакова к хищению денег вкладчиков. Деньги были получены путем перечисления по фиктивным договорам займа на счета 62 фирм-однодневок, - сообщили в Останкинском суде столицы.

За то, что Марчукова выполнила условия сделки со следствием, прокурор попросила суд отправить ее в тюрьму на три с половиной года, а также заплатить штраф в 700 тысяч рублей. Пустяк, если вспомнить, что финдиректор, по версии следователей, из этого потока миллиардов забрала себе 350 миллионов рублей.

Эти деньги землячка Захарченко (Марчукова тоже из Ростова-на-Дону), по данным сыщиков, похитила вместе с совладельцами банка братьями Ерохиными (осуждены на 8,5 и 6 лет), сестрой и гадалкой Михай (дали 3,5 года).

Кстати, следствие случайно вышло на забитую миллиардами квартиру Дмитрия Захарченко. Полковник попал в поле зрения спецслужб, когда предупредил сестру Галины Марчуковой о предстоящих обысках (Марчуковых уже прослушивали), и даже обещание им повлиять на исход уголовного дела.

Как пояснил "КП" осведомленный источник, полковник Захарченко по долгу службы занимался проблемными банками. За крышевание таких кредитных организаций принято отстегивать силовикам до 30% от основного капитала банка. Если в проблемном "Нота-Банке" исчезло 26 миллиардов рублей, то 8,5 миллиардов обнаруженных у Захарченко очень похожи на эти самые 30%.

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