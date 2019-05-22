Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: Более половины екатеринбуржцев - за строительство собора, но - в другом месте. Только 10% опрошенных считают место у театра драмы удачным

В среду, 22 мая, ВЦИОМ опубликовал сенсационные результаты своего стремительного исследования в столице Урала, где, напомню, почти две недели кипели страсти и ругались друг с другом сторонники и противники сооружения храма в сквере у театра драмы.

Теперь, хотелось бы надеяться, ситуация разряжается. Прежде всего - благодаря оперативному вмешательству Владимира Путина - именно глава государства предложил провести в Екатеринбурге опрос граждан.

Отдадим должное и здравомыслию уральцев - они поучаствовали в опросе и они - за храм, но надо подумать, где этот храм правильнее всего - для города и его жителей - соорудить.

И, конечно же, еще раз показал свой профессионализм ВЦИОМ. О том, как строилась работа, мы подробно поговорили с его руководителем...

- Валерий Валерьевич, ситуация Екатеринбурге сложилась неординарная, она, видимо, требовала и неординарных шагов? Или для вас - все обычно?

- Мы привыкли работать оперативно и профессионально. И неоднократно уже демонстрировали новый стиль проведения исследований, которые выполняются надежно, но при этом занимают не месяцы или даже годы, а буквально считанные дни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710376" frameborder="0"></iframe> Валерий Федоров: "Мы опросили в Екатеринбурге 3 тысячи человек».Александр ГАМОВ

- А может, даже часы?

- Да, может, даже часы. Так было и в марте 2014 года, когда мы вместе с коллегами из фонда «Общественное мнение» провели в каждом из субъектов федерации репрезентативный опрос - относительно того, следует ли нам принимать в состав нашего государства республику Крым и Севастополь или нет.

Глава ВЦИОМ Валерий ФедоровФото: Руслан РАХМАНГУЛОВ

- Да, мы это помним.

- Это было и в декабре 2015-го, когда в течение одного дня нам пришлось опросить жителей Крыма и Севастополя - относительно перспективы «остаться без света» (на время, конечно, - А.Г.), но при этом не признать себя частью территории Украины.

Мы сделали это в марте, когда провели сплошной опрос жителей четырех южнокурильских островов по теме - хотят ли они оставаться гражданами России или их больше интересует переход в японское подданство в случае, если об этом договорятся две державы.

В общем, много крупных, серьезных, резонансных опросов мы проводим - в полном соответствии с научными требованиями, но при этом быстро и оперативно. И сейчас мы сработали, на мой взгляд, в этом же стиле, в этом же формате.

- Ситуацию, которая складывалась в Екатеринбурге, вы называете в ряду таких эпохальных событий. Это что, - по важности стоит в одном ряду? Или просто - яркие примеры из своей биографии приводите?

- Для нас каждый опрос уникален. И особенно важны те исследования, которые не просто дают информацию о происходящем, но и являются основанием для принятия решений на государственном уровне.

Если Екатеринбург даст пример именно такого подхода, мы, безусловно, будем горды и рады тому, что смогли своей работой помочь жителям города найти выход из этого затянувшегося конфликта.

- Нам не терпится узнать, какие все-таки результаты вашей работы по Екатеринбургу?

- Несколько цифр назову.

Начну с масштаба проблемы. 68 % опрошенных нами екатеринбуржцев сказали, что знают и хорошо представляют, о чем идет речь, когда заговаривают о планах по строительству храма Святой Великомученицы Екатерины. (Только 26 % сказали, что что-то слышали, подробностей не знают. И лишь 6 % от наших интервьюеров впервые узнали об этой теме.) Так что, действительно, этот вопрос приобрел уже общегородской характер, увы, и конфликт тоже общегородской.

Оказалось, что одни мои сограждане – за то, чтобы построить на этом безымянном клочке земли православный храм, вместо взорванного в 1930-х годах. Другие – категорически противФото: Дмитрий СТЕШИН

Следующая цифра – 39 %, - это те, кто говорит, что для них вопрос строительства храма значим. 57 % екатеринбуржцев не считают его особо значимым лично для себя. Тем не менее, 39 %, напомню, в двухмиллионном городе – это огромная цифра, это сотни тысяч вовлеченных граждан, избирателей, жителей.

И, наконец, - удачное или неудачное место для строительства храма было выбрано мэрией? Напомню, речь о сквере на берегу городского пруда. Только 10 % признают это место удачным, 74 % считают, что выбор, скорее, неудачный, его нужно поменять.

В то же время, 58% считают, что храм лучше построить в другой части города.

- Мы первым узнаем об этих результатах?

- Только что буквально мы опубликовали эти результаты на сайте ВЦИОМ. Так что вы в числе…

- Вторые?

- Да, вторые.

- После ВЦИОМ. Я понимаю, что вы не можете давать рекомендаций властям, потому что вы мне сказали, что вы не политик, не исследователь. Но просто как гражданин России, что бы вы порекомендовали руководителям мэрии, Свердловской области?

- Наше исследование показало, что какие бы аргументы в пользу продолжения строительства храма на нынешнем месте ни приводились, они не работают. Продолжать идти этим же путем означает не урегулировать конфликт, а, наоборот, его усугубить.

Поэтому, главная и единственная рекомендация – нужно выбрать альтернативную площадку для строительства храма. Тех, кто категорически выступает вообще против строительства храма Святой Екатерины в этом городе, совсем немного – около 18 % опрошенных только. Остальные полагают, что храм нужен. Вопрос – где. Соответственно, мэрия должна организовать сбор предложений и затем открытое обсуждение, а далее – принятие решения, где же все-таки будет построен этот столь важный и символически нагруженный храм.

- Сколько человек вы опросили?

- Три тысячи человек.

- Сколько народу было занято, кроме Валерия Федорова?

- Опрос был телефонный. Он шел несколько дней. Так что - несколько десятков наших интервьюеров из разных городов России непосредственно задавали вопросы и фиксировали ответы респондентов.

- И днем, и ночью продолжалась работа?

- Нет, конечно, только днем, потому что ночью нормальные люди спят. И беспокоить их, даже по столь важному вопросу, мы считаем себя не вправе. Не дай бог, могут и в полицию позвонить.

- «Нам звонит Федоров». То есть руководители и жители города должны учесть, что более 70% считают, что нужно поменять адрес строительства храма.

- Да.

А вот так выглядел предыдущий проект храма св. Екатерины. Он тоже был закрыт из-за протестующих

КСТАТИ

Лицом города мог бы стать храм на воде, а не Ельцин-центр

А вот как в соцсетях реагируют на противостояние в Екатеринбурге вокруг строительства храма в городском сквере. Например публикуют предыдущий проект храма Святой Великомученицы Екатерины, который собирались возвести посередине городского пруда. Там-то он, вроде, никому не мог помешать. Но и тут нашлись противники проекта. А может зря? Идея-то была изящная. Взгляните сами.

"А вот так выглядел предыдущий проект храма св. Екатерины. Он тоже был закрыт из-за протестующих. Его собирались строить не в парке. На искуственном острове. Он бы был изуминкой города. Лицом города. В Барселоне лицо города собор Святого семейства, в Париже Нотр Дам. А в Екатеринбурге.... Ельцин Центр."

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