2019-05-23T01:34:37+03:00
Звезды

Филипп Киркоров о Владимире Зеленском: "Он будет стараться делать все, чтобы эта неразбериха закончилась скорее"

Поздравить актера с вступлением в должность президента Украины певцу удалось только в Инстаграме [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Филипп Киркоров рассказал о своем друге Владимире ЗеленскомФилипп Киркоров рассказал о своем друге Владимире ЗеленскомФото: Алиса ТИТКО
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Филипп Киркоров совсем недавно приехал из Израиля, где проходил конкурс "Евровидение" и выступал с его песней Сергей Лазарев. В Москве он успел сводить детей на премьеру фильма "Аладдин" и услышать от Ани Лорак поддержку стать президентом конкурса "Евровидения". А вот сам Филипп Бедросович рассказал "Комсомольской правде" о другом президенте - о новом лидере Украины, а также почему не удалось лично поздравить друга Владимира Зеленского с высокой должностью.

- Вы поздравляли вашего друга Владимира Зеленского с занимаемой должностью - президента Украины? - спрашиваю.

- Ну, как я его поздравлю? Мы давно не общались. Только на съемках фильма, в Инстаграме где-то пожелал ему успеха, - ответил Филипп Киркоров.

Филипп Кикркоров и Ани Лорак Фото: Алиса ТИТКО

Филипп Кикркоров и Ани ЛоракФото: Алиса ТИТКО

- Как вы считаете, он справится с этой должностью?

- Я знаю Владимира Зеленского как блистательного актера, как хорошего друга, товарища. К сожалению, по ряду причин, в частности из-за того, что я не могу приехать в Украину, мы не общались давно. Не созванивались. Но у нас есть общие друзья и нам они передают друг от друга приветы. Я уверен, что Владимир справится. Я его знаю как хорошего, порядочного парня.

- Вы думаете, что он сможет наладить отношения России и Украины?

- Мне кажется, что он будет стараться делать все, чтобы эта холодная война и вся эта неразбериха закончились скорее. И мы улыбнулись друг другу и обнялись, как это делали когда-то на фильме, который нас объединил - "Любовь в большом городе". Не зря название такое символичное. И не зря я там был Святым Валентином, совершающим чудеса. Наверное, сейчас есть повод нам поменяться ролями. В роли Святого Валентина теперь может выступить он. В его руках сегодня многое и мне кажется, что чудо может случиться. А все остальное там (прим.автора - показал руками в небо).

Филипп Киркоров о друге Владимире Зеленском.Поздравить актера с вступлением в должность президента Украины удалось только в Инстаграме.Алиса ТИТКО

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Больше всего назначений произошло в администрации президента. Ее возглавил 42-летний Андрей Богдан. Дипломы юриста и экономиста он получил в родном ему Львове, где его папа был замдекана юрфака. Успел поработать в правительстве Юлии Тимошенко - замминистра юстиции. Был уполномоченным по борьбе с коррупцией в правительстве Николая Азарова. А с 2014-го - личный адвокат олигарха Игоря Коломойского. После назначения Богдана прошел слух, что Зеленскому звонил спецпредставитель госдепа США Курт Волкер. Американец этим назначением был недоволен, Зеленский отшутился: мы приняли ваше мнение к сведению (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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