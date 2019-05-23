В доме Абызова нашли следы марихуаны

- В квартире, принадлежащей Михаилу Абызову, при обыске было обнаружено наркотическое вещество, следствием уже получены данные химической экспертизы, - заявил на заседании Басманного суда следователь по уголовному делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства.

Обвинитель не назвал обнаруженное экспертами вещество, однако источники в следствии сообщили "Комсомолке", что речь идет о следах, которые на вещах оставляет марихуана. Впрочем, это вовсе не говорит о том, что Абызов распространял или употреблял наркотики. Это мог делать кто-то из членов его семьи, или даже обслуги.

Подтвердить или опровергнуть подозрение может только повторная экспертиза: следы марихуаны сохраняются в организме человека несколько лет. Правда смысла в ней тоже нет. Отдельные, безответственные россияне курят травку в туристических поездках, в странах, где это делать разрешено.

Так зачем следователь сообщил о следах наркотиков в квартире экс-министра?

- Следователь сообщил о находке суду, чтобы наиболее полно охарактеризовать личность Абызова, - отметил "КП" источник в правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

Напомним, в конце марта Абызова взяли под стражу на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве на 4 миллиарда рублей.

По версии следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года господин Абызов, являясь владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной, как считают в Следственном комитете цене акции входящих в них же небольших компаний, а похищенные средства вывел за рубеж.

Суд арестовал активы Абызона на сумму более 437 миллионов рублей. Своей вины в содеянном Абызов не признает.

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