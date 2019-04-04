«Еду мне доставляют из местного ресторана»: Михаил Абызов рассказал, как сидит в СИЗО

26 марта 2019 года с шумом и треском был арестован экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. СК РФ подозревает его в крупном мошенничестве. Следствие предполагает, что вместе с сообщниками Абызов похитил у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные энергетические сети» около 4 миллиардов рублей.

Говорили, что жил в последнее время Абызов в Италии. И что прилетел всего на несколько дней, а тут арест. Но потом выяснилось, что задержали его все же не на трапе самолета, а в его роскошном доме на Рублевке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

Так или иначе, но контраст «было» - «стало» у министра-миллионера разительный. Потому что сразу из зала суда (Басманный суд избрал Абызову и его сообщникам меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия - ред.) его доставили в СИЗО «Лефортово». Где он и содержится вот уже 8 дней в старой, неотремонтированной карантинной камере.

- Я нормально. Все прекрасно, - cказал Абызов пришедшим проверить условия его содержания правозащитникам из ОНК Москвы.

Они застали его за занятием спортом. В спортивных шортах, майке, кроссовках. Абызов привычным уже жестом налил из жестяного чайника воды в тюремную железную кружку, попил, потянулся и, облокотившись на кровать, продолжил общение с правозащитниками.

- Вот еду мне доставляют из местного ресторана. - Пошутил он. - На самом деле, если без шуток, то кормят вполне прилично. Особенно, когда на смене повар Сережа. У него как-то особенно вкусно все. С душой.

В карантинной камере Абызов сидит один. Такой порядок. В самое ближайшее время его , что называется, «поднимут наверх». То есть проведут в обычную камеру. Тут они двухместные, площадью около 8 метров квадратных.

- Сотрудники СИЗО очень вежливые. Хорошо относятся. Часто заходят. Была у меня уже и тюремная библиотека. Два раза.

Первую порцию книг, который Абызов взял почитать сразу, как оказался в «Лефортово» он уже прочел. «Доктор Живаго» Пастернака, «Мастер и Маргарита» Булгакова.

- Из всего того списка у него на полке только Библия осталась. Все остальные книги новые, - заметил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников . - Какая-то классика. Что именно, я не обратил внимания. Те книги, что арестант взял из дома с собой ( «Еда и мозг» Дэвида Перлмуттера и «Homo Deus. Краткая история будущего» Юваля Ной Харари) пока ему не отдали. По правилам, книги должны сначала пройти тюремную цензуру.

Уже с воли начали передавать Абызову передачки. В основном еду. А вот телевизор у него в камере не работает.

- Антенны нет, - пояснил экс-министр, - сказали или принесут мне какую-нибудь. Или пусть родные передадут.

Но пока он находится в полной информационной изоляции. И не знает, что его персону, дела и богатства обсуждают буквально во всех СМИ.

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