2019-05-23T14:40:21+03:00
Звезды

"Мертвый рэпер" Саша Скул попал в новые неприятности. Ему разбили нос в московском клубе

Как это произошло сам рэпер не помнит, поскольку был мертвецки пьян, но врач Одинцовской больницы сообщил в полицию о возможном избиении парня
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Рэпер Саша Скул.Рэпер Саша Скул.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Инцидент случился еще 28 апреля в московском клубе HEAVEN на Кутузовском проспекте, однако известно о нем стало только сейчас. Рэп-исполнитель Саша Скул (так же известный как Александр Ткач и Тагир Маджулов) отдыхал в ночном клубе на концерте своих друзей. В какой-то момент артист сильно перебрал со спиртным, и память его покинула. Когда Саша Скул пришел в себя — его нос был уже сломан.

- В полицию обратился травматолог Одинцовской ЦРБ с сообщением о том, что к нему на прием попал гражданин с внешними признаками избиения. Сам пострадавший вспомнить, что именно с ним случилось, не смог. Он объяснил отсутствие воспоминаний большим количеством выпитого алкоголя. Мужчина предполагает, что из-за того, что был мертвецки пьян, он мог запнуться и упасть, ударившись лицом о пол, - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах

Правда, характер повреждений вызвал у травматолога сомнения, после чего врач обратился в полицию. Правоохранители уже в свою очередь решили провести проверку и выяснить, что же все-таки случилось с лицом Саши Скула.

Напомним, всего несколько месяцев назад Саша Скул уже попадал в заголовки СМИ, когда после похожей крупной пьянки на его странице в социальной сети появилось сообщение о том, что он скончался. К счастью, все это оказалось неудачной шуткой, и вскоре Александр опроверг собственную смерть. Однако, количество потребляемого алкоголя Саша не уменьшил, что и привело к новой курьезной ситуации, случившейся с рэпером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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