Татьяна Навка пришла на премьеру Каннского фестиваля в платье с вырезом до талии

В Каннах минувшим вечером прошла премьера фильма «Боже мой!» французского режиссера Арно Деплешена. По красной дорожке кинофестиваля прошли актеры Леонардо Ди Каприо, Леа Сейду, модели Наташа Поли, Изабель Гулар, Адриана Лима. Среди гостей показа была замечена и Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка пришла на премьеру в роскошном вечернем платье с глубоким вырезом до самой талии. Черно-белый наряд гармонично дополняли оригинальные серьги-подвески из бриллиантов.

tatiana_navka А могла ли маленькая я представить, что когда-то вот так вот смогу пройти по красной ковровой дорожке Каннского фестиваля?! А почему бы и не... Да?!

- А могла ли маленькая я представить, что когда-то вот так вот смогу пройти по красной ковровой дорожке Каннского фестиваля? - написала фигуристка в Инстаграме. - А почему бы и не... Да?! Это потрясающие эмоции и чувства! Особенно, когда вокруг тебя столько выдающихся личностей.

Татьяна выбрала платье с вырезом до самой талии. Фото: Инстаграм.

Татьяна уже не первый год является лицом ювелирного бренда Chopard и на Лазурный берег приехала по его приглашению. Как и многие спонсоры фестиваля, ювелирный дом предоставляет знаменитостям драгоценности для вечерних выходов. В том числе и серьги, которые были на Навке в вечер премьеры.

Каннский фестиваль — это не только кинопоказы, но и веселые вечеринки, которые устраивают известные бренды. Татьяна Навка появилась на светском приеме Chopard в блестящем брючном костюме Giorgio Armani и в бриллиантовом колье необычного дизайна.

tatiana_navka Вчера на Chopard Rooftop прошла вечеринка Gentlemen s Evening

Кроме Татьяны Навки на красных дорожках Канн уже засветились и другие российские звезды — телеведущая Виктория Боня, режиссер Федор Бондарчук со своей подругой Паулиной Андреевой, супермодель Наталья Водянова, певец Алексей Воробьев. Телеведущая Елена Летучая приехала на Каннский кинофестиваль в качестве «лица» известного ювелирного бренда, и тоже выгуливает на премьерных показах драгоценности из новых коллекций.

А Виктория Боня активно использует Канны в качестве съемочной площадки. 39-летняя модель снялась в рекламном ролике охранной фирмы. Боня сыграла звезду, спешащую на кинофестиваль и нанявшую целый взвод телохранителей. Рабочим моментом со съемок она поделилась в Инстаграме, похваставшись пышным розовым вечерним платьем, в котором снималась.

victoriabonya Виктория Боня снимается в рекламе охранного агентства.

- Вчера мы снимали шикарную рекламную кампанию. Для нашей съемки перекрыли весь Круазет, и меня сопровождали 30 отборных профессионалов, - рассказала Вика. - Шикарное платье навело шороху, людей невозможно было растолкать. Все так и хотели сделать свой кадр.