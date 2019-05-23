2019-05-23T15:32:21+03:00
Экономика

Большой футбол на ПМЭФ: на Форуме обсудят подготовку к Евро-2020

Звезды мирового футбола станут участниками деловой программы форума
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Фото: фонд РосконгрессФото: фонд Росконгресс
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Тема подготовки Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года займет важное место в программе Петербургского международного экономического форума, который пройдет 6–8 июня.

«Масштабное участие в Форуме оргкомитета Евро-2020 говорит о том, что ПМЭФ является значимой площадкой для презентации спортивных проектов мирового уровня. Уверен, что уникальная экспозиция Евро-2020 вызовет большой интерес среди участников ПМЭФ, а Парк футбола станет настоящим праздником для жителей Санкт-Петербурга. При этом тема сессии „Футбол в интерьерах большого города“ выходит за рамки подготовки Евро-2020 – это смодерированная через спорт дискуссия о развитии территорий, туризма, привлечении инвестиций и достижении максимального экономического эффекта, что полностью соответствует задачам Форума», – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Участники Форума смогут увидеть на стенде Евро-2020 главный трофей, вручаемый победителям чемпионатов Европы, – кубок Анри Делонэ. В экспозиции также будут представлены золотая медаль первого в истории чемпионата Европы – Евро-1960, победителем которого стала сборная СССР, и «Золотой мяч», врученный в 1963 году легендарному вратарю Льву Яшину как лучшему игроку континента.

Звезды мирового футбола – чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристиан Карамбё, бронзовый призер Евро-1996 англичанин Сол Кэмпбелл и лучший бомбардир в истории российского футбола, посол Евро-2020 Александр Кержаков – станут специальными гостями сессии «Футбол в интерьерах большого города» в деловой программе ПМЭФ-2019. Модератором дискуссии выступит генеральный директор оргкомитета по подготовке Евро-2020 в России Алексей Сорокин.

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут насладиться частичкой атмосферы Евро-2020, посетив Парк футбола, который интегрирован в спортивную программу ПМЭФ-2019. Парк футбола откроется 6 июня у стен Петропавловской крепости – одной из главных достопримечательностей города на Неве. Любителей футбола на Заячьем острове ждут развлечения для всей семьи – игры и мастер-классы на свежем воздухе, интерактивные аттракционы и викторины. В том числе каждый сможет попробовать забить пенальти Робокиперу – невероятно ловкому роботу-вратарю, либо сыграть в футбол на поле размером 30 на 15 метров, а также узнать больше о Евро-2020 и об истории турнира. Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными.

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году отметит свое 60-летие. Впервые в истории турнира матчи финального раунда примут 12 городов из разных стран континента. Также впервые в истории Россия станет одной из хозяек Евро. Три матча группового турнира и четвертьфинал состоятся в Санкт-Петербурге, который уже принимал игры чемпионата мира – 2018 и Кубка конфедераций – 2017.

Петербургский международный экономический форум пройдет 6-8 июня. Кго оператором является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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