Потап и Каменских сбросили к свадьбе 50 килограммов на двоих

Сегодня шоу-бизнесовая общественность изо всех сил поздравляет новую ячейку общества, переродившуюся из исключительно творческого союза. Потап и Настя Каменских, наконец, обменялись кольцами. Народу же подарили клип, который выглядит как самое настоящее объяснение в любви. Действительно, наконец, все поверили, хотя на самом деле долгое время мы думали, что отношения этой парочки за рамки рабочих не выходят. А меж тем Каменских, говорят, совершила ради любви серьезный подвиг.

Несколько лет назад артистку сочли беременной. Действительно, Настя всегда была девушкой с формами, без присущей нашему шоу-бизнесу худобы. Но тут пресса уже не знала, куда бежать - строчить про беременность или про лишний вес. Вскоре после этого Настя решила худеть. Лишних, как пишет пресса, было аж 20 кило - певица весила 80 при росте в 173 см.

Артисты страдали от лишнего веса

Проблемы с весом у артистки были с юности. Когда будущей звезде было всего 18 лет, отец жестко сказал ей - «Мадам, с вашей задницей хорошо разгуливать в халате по дому, но чтобы она красиво смотрелась на сцене, надо что-то с ней делать!». После этого Настя начала свою борьбу, пробуя самые разные диеты. Однажды сбросила 9 кило за 8 дней. Потом лежала в санатории, где худела на воде. Да, килограммы уходили быстро, но возвращались практически сразу же. Через 10 лет Каменских поняла: главное это не килограммы, а размеры одежды. И не стоит ждать быстрого результата - понадобятся месяцы, чтобы из пышечки стать ланью. Она выбросила весы, и установила правила питания - есть надо в 10, 14 и 19 часов. Обязательно пить много воды. Иногда можно позволить крошечные перекусы, если потрачено много энергии. Питание простое - овощи, рыба, мясо. Вечером - никаких углеводов. И, конечно, спорт. В итоге артистке удалось сбросить за 2 месяца 10 см в бедрах, и затем этот результат не только удержать, но и и улучшить. Теперь она весит уже не 80, а 60 килограммов.

Тем временем Потап, который как раз постоянно шутил, иногда зло, над своей партнершей по группе из-за ее форм, сам крепко задумался. И тоже взял да и похудел! Мужчину даже перестали узнавать поклонники. После Алексей (настоящее имя артиста) не переставал благодарить Каменских за то, что стала для него примером выдержки в борьбе с лишними кило. «Со мной момент невероятного счастья случился совсем недавно - я взглянул на весы и увидел не 140 кило, а 119! Я в поте лица работаю над собой. Настя невероятно меня мотивирует: она все худеет-худеет, красивеет-красивеет, а я на фоне ее все старше и старше, толще и толще... Вот и доказываю себе, что могу!» - написал он в Инстаграме. Потап начал даже завидовать Насте, что ей удается нормально продержаться весь концерт, а он начинает задыхаться уже к середине.Теперь вес Потапа - 111 килограммов.

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