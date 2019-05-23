2019-05-23T19:38:09+03:00
Звезды

Прозрачное платье и долгий поцелуй: появились первые фото со свадьбы Потапа и Насти

Торжество отмечают в киевском ресторане
Кира БУЛЫЧЕВА
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В распоряжении "Комсомольской правды" оказались первые кадры с бракосочетания молодыхВ распоряжении "Комсомольской правды" оказались первые кадры с бракосочетания молодыхФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Прямо сейчас в ресторане Фабиус, что в Киеве, проходит свадьба творческого дуэта Потапа и Насти Каменских. Молодые люди наконец решили скрепить свои отношения официально, и сделали это максимально красиво.

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Самая долгожданная свадьба за 13 лет
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В распоряжении "Комсомольской правды" оказались первые кадры с бракосочетания молодых. Оказалось, они выбрали и правда удобное место для свадьбы. Во-первых, в ресторан поместились все гости (по фото и видео с церемонии мы предположили, что их было около 250 человек). Во-вторых, при заведении была полянка, где поместились стулья для гостей, красивая арка, на фоне которой и проходила церемония, плюс была красивая деревянная дорожка, по которой молодые могли дойти до нужного места, не испортив наряды.

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Страстный поцелуй Потапа и Насти на свадьбе
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В начале ведущий на украинском языке объявил выход жениха. Потап появился в строгом светло-бежевом костюме, практически бегом пробежал к «алтарю», по дороге закружив какую-то девочку из числа гостей. Затем появилась невеста, которая, конечно, произвела фурор. Каменских выбрала для церемонии оригинальное платье - фата, длинный шлейф, декольте, прозрачные вставки. Очень красиво и сексуально. В руках у 32-летней невесты был букет белых роз.

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Второе свадебное платье Насти Каменских оказалось откровеннее предыдущего
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Регистрация, судя по всему, случилась в заведении. Молодые сказали друг другу слова любви, после чего жених приподнял фату на любимой, чтобы наконец поцеловать ее. Гости спровоцировали новобрачных на долгий поцелуй, начав отсчет. В итоге Настя и Алексей (настоящее имя виновника торжества) продержались до девяти. Затем Потап схватил возлюбленную на руки и понес в ресторан. Гости же по традиции забросали новоиспеченную «ячейку общества» рисом и лепестками цветов.

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Сначала певица предстала в шелковом халатике с надписью "Bride"
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Сегодня шоу-бизнесовая общественность изо всех сил поздравляет новую ячейку общества, переродившуюся из исключительно творческого союза. Потап и Настя Каменских, наконец, обменялись кольцами. Народу же подарили клип, который выглядит как самое настоящее объяснение в любви. Действительно, наконец, все поверили, хотя на самом деле долгое время мы думали, что отношения этой парочки за рамки рабочих не выходят. А меж тем Каменских, говорят, совершила ради любви серьезный подвиг (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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