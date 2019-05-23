В московском метро снова застрял поезд с пассажирами

Два дня назад пассажиры Большой кольцевой и Солнцевской линии метро уже попали в трехчасовую "ловушку" из-за неисправности контактного рельса. Около 1200 пассажирам пришлось ожидать эвакуацию в перегоне возле станции "Хорошевская".

И вот 23 мая новый инцидент. Теперь на "серой" линии столичного метро. Около 20.00 на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были увеличены интервалы движения поездов. Не было движения от станции "Отрадное" до "Алтуфьево". Позже стало известно, что нет движения в обоих направлениях.

ЧП произошло на серой веткеФото: СОЦСЕТИ

В соцсетях стали появляться сообщения, что люди сидят в поездах уже по 40 минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710697" frameborder="0"></iframe> Высадка пассажиров на метро Владыкино.

- Безопасности пассажиров ничего не угрожает, - поспешили успокоить в Московском метро. - Сейчас движение осуществляется между станциями "Отрадное" и "Бульвар Дмитрия Донского". Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке "Отрадное"-"Алтуфьево".

На остановках автобусов собралось много людейФото: СОЦСЕТИ

Оказалось, что неисправный состав застрял и требуется время, чтобы его убрать. А для этого уже пришлось перекрыть движение между станциями "Савеловская" - "Алтуфьево".

- Причина остановки движения - техническая неисправность поезда 760 серии. Бригада уже на месте, по их мнению, требуется 20-25 минут на устранение и открытие движения, - говорят в Московском метрополитене.

Спустя полтора часа движение на "серой" ветке запустилиФото: СОЦСЕТИ

По последним данным, поезда отогнали в сторону "Бибирево". И сейчас все поезда с пассажирами убрали из тоннеля.

Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. https://t.co/kOWJ8xPMQi

Спустя полтора часа движение на "серой" ветке запустили снова.

В Московском метро сообщили о возобновлении движения

- Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии возобновлено, - подтвердили в Московском метрополитене.

ВАЖНО

- Плата в наземном транспорте не будет взиматься то тех пор, пока полностью не восстановится движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, - сообщили в Московском метрополитене.

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Сразу на двух линиях метро Московского метро вечером 21 мая произошла остановка движения поездов. Речь о Большой кольцевой линии и Солнцевской. Причина уже известна - потеря напряжения в контактной рельсе между "Шелепихой" и "Полежаевской". Именно поэтому три состава не смогли доехать до платформы и высадить пассажиров. А это больше 1000 человек. Остальные поезда уже не отправляли (подробности).