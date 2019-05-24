Мосметро о сбое на "серой" ветке: "Завод-изготовитель заплатит штраф около 1,5 млн рублей"

В столичном метро за последние дни произошло два сбоя в работе. Причиной остановки трех составов в тоннеле возле станции "Хорошевская" 21 мая стала неисправность контактного рельса. Тогда движение почти на шесть часов было остановлено на Большой кольцевой и Солнцевской линии. Вторая нештатная ситуация произошла на Серпуховско-Тимирязевской линии 23 мая, в настоящее время движение уже полностью восстановлено. Поезда не ходили от станции "Савеловская" до "Алтуфьево". От момента остановки первого поезда до восстановления движения прошло 35 минут. Затем потребовалось время для введения движения в график. Специалисты метро уже выяснили причину и озвучили ее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710699" frameborder="0"></iframe> В Москве опять встало метро - нет движения между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево».

- Причина остановки понятна - техническая неисправность состава. Состав находится на сервисном контракте у производителя вагонов. В соответствии с контрактом ему будут зачислены штрафы, размер которых около 1,5 млн руб. Завод-изготовитель – Метровагонмаш – уже подтвердил техническую неисправность состава, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

На остановках наземного транспорта собралось много людейФото: СОЦСЕТИ

Речь о поезде 760-й серии. Такие поезда были выпущены в период с 2010 по 2016 год. Всего за шесть лет создали 168 составов "Ока". В настоящее время базовая модель и модификация А эксплуатируются в Москве.

Как рассказали позже специалисты, с задачей скорейшего отправления пассажиров, которые оказались в неисправном поезде, Московский метрополитен справился в рамках регламентных сроков. Для пассажиров, которым пришлось добираться на наземном транспорте, отменили плату за проезд. На автобусах они могли доехать домой бесплатно (до 23.00).

Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. https://t.co/kOWJ8xPMQi

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Два дня назад пассажиры Большой кольцевой и Солнцевской линии метро уже попали в трехчасовую "ловушку" из-за неисправности контактного рельса. Около 1200 пассажирам пришлось ожидать эвакуацию в перегоне возле станции "Хорошевская". И вот 23 мая новый инцидент. Теперь на "серой" линии столичного метро. Около 20.00 на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были увеличены интервалы движения поездов. Не было движения от станции "Отрадное" до "Алтуфьево". Позже стало известно, что нет движения в обоих направлениях (подробности).