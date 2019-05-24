2019-05-24T18:52:41+03:00
Политика

Олигарх Коломойский с семьей возвращается на Украину

Якобы беглец покинул Израиль из-за сына-баскетболиста
Роман ГОЛОВАНОВ
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Многие эксперты говорят, что Коломойский — крестный папа для «Зе»Многие эксперты говорят, что Коломойский — крестный папа для «Зе»Фото: YouTube
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- Планирую здесь (в Киеве, - ред.) находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын собирается подписать контракт с баскетбольным клубом Украины, - объяснился с журналистами вернувшийся из Тель-Авива на родину олигарх Игорь Коломойский.

До этого беглый бизнесмен жил два года в Швейцарии и в Израиле. Коломойский столкнулся лбами с прошлым президентом Порошенко. Петр Алексеевич забрал у олигарха в пользу государства «Приватбанк» и натравил силовиков завести уголовные дела.

- Я для Порошенко реально враг. А он для меня - нет, - оправдался Коломойский по приезде. При порошенковском правлении путь на Украину ему был заказан. Вместо собственного особняка, олигарх отправился бы из аэропорта на тюремные нары.

Теперь у руля Украины стоит Зеленский. Многие эксперты говорят, что Коломойский — крестный папа для «Зе». Мол, именно он привел Владимира Александровича к власти. А слухи еще раз подтвердила новость - администрацию Зеленского возглавил адвокат олигарха Андрей Богдан. Как сказал бы классик: «Совпадение? Не думаю!»

Коломойский прикрывается от политики баскетбольным контрактом своего сына Георгия

Коломойский прикрывается от политики баскетбольным контрактом своего сына Георгия

Но вернувшийся Коломойский прикрывается от политики баскетбольным контрактом своего сына Георгия. Парню 20 лет, рост — 193 сантиметра. Карьеру он начал в американской университетской команде. Затем переехал в играть в Израиль. Правда на матчи со скамейки запасных его выпускали всего 3 раза… Мягко скажем, не самый успешный игрок. Да и ни один украинский баскетбольный клуб еще не подтвердил покупку Коломойского-младшего.

Пока все это похоже на не баскетбольные, а престольные игры его папы...

ИСТОЧНИК KP.RU

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