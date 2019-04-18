Коломойский намерен вернуться на Украину, если президентом станет Зеленский

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-18T13:52:26+03:00

Украинский олигарх сообщил, что планировал вернуться на родину еще между первым и вторым турами президентских выборов, но не хотел никого «нервировать» [видео]

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину в случае победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского. На данный момент он проживает в Израиле.

«Конечно. Я и так собирался раньше вернуться, но сейчас на всякий случай, чтобы не было предвыборных каких-то», - сказал украинский олигарх, отвечая на вопрос, вернется ли он на Украину в случае победы Зеленского на выборах.

Коломойский сообщил, что у него и так были планы вернуться на Украину «между первым и вторым, еще до первого тура». «Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить суматоху и переполох, поэтому я решил тут спокойно отсидеться. Да и не нервировать никого на Украине», - пояснил он.

Напомним, в начале апреля президент Украины Петру Порошенко призвал сторонников Зеленского перейти на свою сторону, назвав комика «марионеткой» Коломойского. Тогда шоумен задал действующему главе государства вопрос «так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук —ваша марионетка?».

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Олигарха Игоря Коломойского прекрасно знают не только на Украине, но и наслышаны в России. В горячие месяцы весны — лета 2014 года он стал Днепропетровским губернатором и финансировал батальоны украинских неонацистов, устраивавших карательные рейды по Донбассу. То есть, в симпатиях к ДНР, ЛНР или России его точно не заподозришь [подробнее].

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ИСТОЧНИК KP.RU