"Иду в суд": Лера Кудрявцева рассказала "Комсомолке" об обвинениях австрийской прессы

Последнее время мы не могли нарадоваться на Инстаграм Леры Кудрявцевой. Ведущая «Секрета на миллион» с маленькой дочкой Машенькой, мужем Игорем и друзьями отдыхает в Штатах, и иногда показывает нам трогательные фото семейного счастья. Как вдруг мы видим гневный пост Леры, страницы какого-то немецкоязычного издания, где есть фото Кудрявцевой и под ним подпись “Prostituerte”, понятное и без перевода. «Будем разбираться в международном суде» - заявила ведущая.

Как мы поняли, издание написало «разоблачительную» статью о некоей русской «Мате Хари», которая скомпрометировала австрийского вице-канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе. Да так, что он был вынужден уйти в отставку с огромным скандалом. Газетчикам попало в руки видео, на котором мужчина расслабляется в компании эффектной блондинки на вилле, расположенной на острове Ибица. Дама которая, как выяснилось, представлялась племянницей российского олигарха, Аленой Макаровой. Ничего такого на видео не происходит - люди выпивают, курят, разговаривают о бизнесе. Австрийское издание указывает в качестве источника некоего блогера, близкого к партии канцлера. Но скорее всего его и не было, просто поиск в гугле по ключевым словам выдал супругу хоккеиста Макарова, Леру Кудрявцеву, фото которой и было опубликовано. Правда другой источник сказал, что на видео некая проститутка, услуги которой обошлись организаторам компрометирующей съёмки примерно в 600 000 евро.

leratv Really ???? Сегодня я на первых страницах газет Австрии . Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии . Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно . Оказывается нет . Одна из газет# sterreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал . Ну что же , будем разбираться в международном суде

Лера, которая сейчас находится на заслуженном отдыхе, рассказала нам, в какой шок ее повергла эта новость.

- Сегодня утром мне сразу несколько человек прислали сканы этой статьи из Австрии. Я не могла поверить своим глазам! Я счастлива в браке, не так давно стала мамой во второй раз. И вдруг европейская пресса так очерняет мое доброе имя! Меня обвинили в отставке их вице-канцлера, о существовании которого я и не подозревала! Местные газетчики даже не подумали связаться со мной для проверки информации, но не постеснялись напечатать мое фото, имя и фамилию. А связаться им стоило бы - женщина, о которой идёт речь в статье, не имеет ко мне никакого отношения. Она даже не похожа на меня. В указанный период я не была в тех краях, что тоже легко проверить. Эта история - серьезный удар по моей репутации. И мы будем решать этот вопрос в судебном порядке.