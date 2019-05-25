Китайский мир наступает: Не пора ли учиться читать иероглифы и есть палочками

Первая половина XXI века может стать концом господства англосаксонского мира, начавшегося почти триста лет назад с промышленной революции. На наших глазах завораживающую трансформацию пережил Китай - буквально за каких-то жалких пару десятков лет тряпичная экономика превратилась в высокотехнологичного тигра, завалившего мир автомобилями, станками и смартфонами приличного качества.

Конфуций предостерегал от жизни в эпоху перемен, но что бы он сказал теперь, когда сценаристы нашего общего будущего говорят и думают на китайском.

СТЕКЛОБЕТОННЫЙ МАКИЯЖ

Пекин поначалу претендентом на звание столицы мира не показался. Старый город и исторические кварталы - хутуны, куда нас повели гиды, скорее удивили совсем не открыточным, весьма захолустным видом. Но природу восторгов местных я понял позже, когда познакомился с деловыми кварталами города, напоминающими все мегаполисы мира сразу. На фоне верениц киберпанковских небоскребов под тусклым солнцем прохладный заиленный пруд и неказистые серые домишки выглядят так, как если бы в районе Арбата сохранился поленовский дворик во всей своей первозданной простоте.

Китайский посол в Москве Ли Хуэй, напутствуя российских журналистов перед поездкой, дипломатично цокал языком: «В России каждый город не похож на другой. У нас не так, теряется исторический облик». Да ладно, удивлялись мы, это у нас-то не похожи? «Конечно! А Казань? А Махачкала? А Иркутск?» - радостно отвечал посол, и возразить ему было, по сути, нечего.

Но по поводу утраты китайскости господин Ли, конечно, лукавил. В Китае за фасадом штампованных строений и решений всегда чувствуешь что-то древнее и свое, особенное. Как цинковые белила не превращали лица китаянок в европейские, так и стеклобетонные громадины и супермаркеты «Волмарт» - не более чем дань моде. Если не защитная окраска.

ИСКУССТВО ФЕЙКА

На центровой пекинской злачной улице Санлитунь нам с товарищем встретились две немолодые, судя по акценту, немки, отчаянно искавшие «фейк-маркет» (магазин подделок).

Навыки копирования чужих идей в Китае возвели в настоящее искусство. Вслед за обязательными площадью Тяньаньмэнь и Запретным дворцом туристы толпами ломятся на улицу Ябаолу и рынок «Шелковый путь», где можно купить «гуччи» и «ролексы» по цене пиццы. А чтобы увидеть Парфенон или Сфинкса, достаточно выехать за город, где находится парк развлечений со всеми чудесами света почти в натуральную величину.

Ксерокс-экономика Поднебесной вызывает бессильную ярость в Силиконовой долине - за многолетнюю эксплуатацию китайских сборщиков айфонов пришлось заплатить тем, что местные техногиганты научились делать все точно так же, только намного-намного дешевле.

ЖУЛЕБИНО-2045

Хотя у нас много говорят о том, что китайцы оптом скупают земли в Сибири, - это ничто по сравнению с размашистым коммунистическим шопингом на их магистральных торговых направлениях. Достаточно сказать, что де-факто во владение Китая (аренда на 99 лет) перешли крупнейшие порты Австралии (Дарвин), Шри-Ланки (Хамбантота) и Греции (Пирей). Мир едва ли заметит, как и когда он станет китайским. Здесь не мыслят короткими временными промежутками. Как известно, когда в 1970-х главу госсовета КНР Чжоу Эньлая спросили, как он оценивает итоги Великой Французской революции 1789 года, тот ответил: «Пока слишком рано судить».

…Ностальгическое чувство родины кольнуло, пока мы ехали по спальным районам Пекина. Однообразные серые панельки и цветные, но оттого почему-то еще более леденящие кровь дома-переростки, возведенные в рамках местной реновации. От родимых городских пейзажей картину за окном отличали только вывески продуктовых магазинов с ярко-алыми иероглифами.

«Это же Жулебино… в 2045-м году», - автоматически произнес я. Такая вот шутка с долей шутки.

В ТЕМУ

Хроники Великой торговой войны

Вполне возможно, лет через 50 или 100 главными событиями наших дней историки назовут эпическое противостояние Китая и США - первой и второй экономик мира. Именно в борьбе двух сверхдержав должно определиться, какой именно облик будет у нашего будущего.

Пока полями сражений стали таможни и технологические парки. Но история помнит, что все великие мировые войны начинались с передела торговых сфер влияния.

Вот основные этапы нынешнего противостояния:

- 15 июня 2018 г. - президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Китая на общую сумму $50 млрд. В перечень вошли лекарства, роботы, космическая продукция и другое.

- 16 июня 2018 г. - Китай ввел симметричные ответные пошлины на американские товары на общую сумму $50 млрд. В списке - соевые бобы, автомобили и самолеты.

- Лето - осень 2018 г. - США и их союзники - Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада - объявляют о запрете использования продукции китайской компании Huawei при разворачивании интернета нового поколения 5G.

- 1 декабря 2018 г. - в Канаде по запросу США задержана финансовый директор китайской корпорации Huawei Ман Ваньчжоу.

- 11 марта 2019 г. - Китай ввел временный запрет на полеты самолетов американского производства Boeing 737 max.

- 10 мая 2019 г. - Трамп ввел 25-процентные тарифы на весь китайский импорт. В ответ КНР объявила о вводе с 1 июня дополнительных пошлин на американские товары на сумму $60 млрд.

- 16 мая 2019 г. - министерство торговли США внесло в черный список Huawei, запретив ей, в частности, приобретать продукты американской корпорации Google. Позднее предоставлена отсрочка до 19 августа.

История продолжается...

КСТАТИ

Нефть в обмен на удовольствие

Что Китаю нужно от России? Во-первых, ресурсы: от питьевой воды до нефти. Во-вторых, военные технологии. В-третьих, сотрудничество в области космоса, авиастроения, атомной энергетики. В-четвертых, пища: от зерна до шоколада. Это я цитирую ответы официальных лиц Китая.

С другой стороны, а разве у нас что-то еще есть?

- Китай - самый большой рынок на планете. Мы заинтересованы в том, чтобы тут было как можно больше товаров из дружественной России, - говорит замминистра иностранных дел Чжан Ханьхуэй.

Визитная карточка страны - высокоскоростные магистрали (на Китай приходится 2/3 от протяженности всех ВСМ в мире). На экскурсии в китайской железнодорожной строительной корпорации спросили: они хоть окупаются? Начальник ответил уклончиво: «Для нас на первом месте стоит не окупаемость, а интересы граждан. Партия деньги направляет туда, где они нужнее всего».

В общем, в переводе на русский: не окупаются. Но между городами ежедневно ездят сотни тысяч людей, и потому экономика не такая плачевная.

Отсюда вывод: в России, где пассажиров объективно в десятки раз меньше, можно и не мечтать о разветвленной сети ВСМ. Затраты не отобьются никогда.