"У меня маленькая грудь и толстые ноги": Бузова решилась на честное фото в бикини

Ольга Бузова официально открыла сезон фото в купальниках. Снимки получились откровенными и порядком смутили подписчиков. Кроме этого, поющая ведущая смирилась с нападками недоброжелателей, которые любят обсудить ее фигуру.

Хейтеры часто пеняют, что у ведущей "Дома-2" нет груди. Певица не комплексует по этому поводу. Она опубликовала фотографии в фиолетовом бикини и солнцезащитных очках. "У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце". - подписала одно из фото Ольга Бузова.

buzova86 Ольга Бузова уверена, что большая душа важнее всего остального

А следом опубликовала еще одно, сопроводив бодрым сообщением: "Сезон фоточек в купальниках во время гастролей официально открыт Вчера был прекрасный день в городе Сочи".

Многие фанаты стали успокаивать Ольгу, заявив, что у всех есть недостатки. А их любимица - девушка добрая.

А вот хейтеры пристыдили Бузову. Их возмутили пикантные фото: "Душевный человек не покажет грудь и попу", "Полное отсутствие чувства, что пошло и дешево, а что нет", "Неприличное фото. Стыдно смотреть", "Как некрасиво. Зачем это показывать?", "Очень вульгарно". Подписчики также признали, что вызывающих фотографий у Бузовой очень много и призвали певицу быть скромнее.

buzova86 Бузова открыла сезон фото в купальниках

Ранее звезда рассказала о главном критерии, который делает общение с человеком гармоничным. "Я поняла, что человек должен быть твоего размера. Чтобы тебе не приходилось становиться меньше. Чтобы его не раздражать, вызывая волну за волной, цунами в его привычном мире. Это сложно. Это как жить в доме, где потолок чуть ниже твоего роста", - написала Бузова.