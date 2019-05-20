"Оля, угомонись, вспомни Юлию Началову": Бузова шокировала огромными синяками

Не секрет, что Ольга Бузова много работает. Об этом поющая ведущая не раз признавалась поклонникам. Однако только сейчас звезда решилась показать, какой ценой ей даются успех и слава.

"Успех - это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль. Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели И это того стоит", - написала Ольга Бузова под фото, на котором демонстрирует свои травмы.

Подписчики были шокированы увиденным. Они поспешили предупредить свою любимицу, что не стоит подрывать здоровье и напомнили о скоропостижной смерти ее коллеги по цеху Юлии Началовой.

buzova86 Успех - это не случайность...

"Оля, угомонись, вспомни Юлию Началову", "Оленька, есть гепариновая мазь, она очень хорошо помогает быстро рассасывать гематомы, синяки, если нет противопоказаний, то попробуйте!", "Захудала что-то ты, Оленька, совсем", "Поправляйся, Олечка, и береги себя", "Ужас, зачем такое выставлять", "Шок. Что ты с собой сделала?", "Бедная. Оленька, ты очень сильная. У тебя все получится", - успокаивают артистку фолловеры.

Стоит отметить, что фотографию Бузова опубликовала после того, как прилюдно разрыдалась. Телеведущая никак не может привыкнуть к тому, что ее предают те, кому она доверилась. По словам телеведущей, она, как и все женщины, любит ушами и верит красивым словам. В результате, как это ни прискорбно, она очень страдает.

"Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы так не сделала, так не поступила… Переживаю, плачу… А потом всегда ищу для них оправдания, и ведь нахожу их… Нельзя ждать от людей таких поступков, на которые они не способны!", - написала звезда.

Комментаторы незамедлительно потребовали призвать обидчика к ответу и просят Олю назвать его имя. Но пока певица хранит молчание, показав поклонникам лишь опухшие ноги в синяках и ссадинах.