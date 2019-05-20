"Оля, угомонись, вспомни Юлию Началову": Бузова шокировала огромными синяками
Не секрет, что Ольга Бузова много работает. Об этом поющая ведущая не раз признавалась поклонникам. Однако только сейчас звезда решилась показать, какой ценой ей даются успех и слава.
"Успех - это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль. Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели И это того стоит", - написала Ольга Бузова под фото, на котором демонстрирует свои травмы.
Подписчики были шокированы увиденным. Они поспешили предупредить свою любимицу, что не стоит подрывать здоровье и напомнили о скоропостижной смерти ее коллеги по цеху Юлии Началовой.
"Оля, угомонись, вспомни Юлию Началову", "Оленька, есть гепариновая мазь, она очень хорошо помогает быстро рассасывать гематомы, синяки, если нет противопоказаний, то попробуйте!", "Захудала что-то ты, Оленька, совсем", "Поправляйся, Олечка, и береги себя", "Ужас, зачем такое выставлять", "Шок. Что ты с собой сделала?", "Бедная. Оленька, ты очень сильная. У тебя все получится", - успокаивают артистку фолловеры.
Стоит отметить, что фотографию Бузова опубликовала после того, как прилюдно разрыдалась. Телеведущая никак не может привыкнуть к тому, что ее предают те, кому она доверилась. По словам телеведущей, она, как и все женщины, любит ушами и верит красивым словам. В результате, как это ни прискорбно, она очень страдает.
"Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы так не сделала, так не поступила… Переживаю, плачу… А потом всегда ищу для них оправдания, и ведь нахожу их… Нельзя ждать от людей таких поступков, на которые они не способны!", - написала звезда.
Комментаторы незамедлительно потребовали призвать обидчика к ответу и просят Олю назвать его имя. Но пока певица хранит молчание, показав поклонникам лишь опухшие ноги в синяках и ссадинах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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