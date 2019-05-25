Внук Пугачевой просит фотографироваться с бабушкиным ковром

Никита Пресняков выступил перед поклонниками с обращением. Внук Аллы Пугачевой запустил новы1 челлендж.

"Настенный ковер - это не только легендарная интерьерная традиция, но и отличный фон для совместных фото с лучшими друзьями. Вы уже приняли участие? Если нет - ищите ковер на стенах своей квартиры или бегом в деревню к бабушке!", - обратился к подписчикам Никита Пресняков.

27-летний музыкант разместил фото, на котором он сам охотно позировал на фоне ковра. Фолловеры сразу отреагировали на публикацию, написав много лестных комментариев в адрес кумира.

npresnyakov Коверчеллендж от Никиты Преснякова

Между тем, Никита Пресняков некоторое время назад попросил поклонников оказать ему материальную помощь для записи песни и съемок клипа. По его словам, как только наберется нужная сумма, у песни появится шанс заявить о себе во всем мире. "Поддерживайте музыкантов, которые этого заслуживают, и зарабатывайте на этом... Слушаешь музыку и получаешь деньги - мечта!", - заверил музыкант.

Внук Пугачевой признался, что очень переживает. "Поддержите наш трек и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму!", - пообещал Пресняков-младший.