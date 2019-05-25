2019-05-25T20:04:11+03:00
Звезды

Внук Пугачевой просит фотографироваться с бабушкиным ковром

Никита Пресняков обратился к поклонникам
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Никита Пресняков выступил перед поклонниками с обращениемНикита Пресняков выступил перед поклонниками с обращениемФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Никита Пресняков выступил перед поклонниками с обращением. Внук Аллы Пугачевой запустил новы1 челлендж.

"Настенный ковер - это не только легендарная интерьерная традиция, но и отличный фон для совместных фото с лучшими друзьями. Вы уже приняли участие? Если нет - ищите ковер на стенах своей квартиры или бегом в деревню к бабушке!", - обратился к подписчикам Никита Пресняков.

27-летний музыкант разместил фото, на котором он сам охотно позировал на фоне ковра. Фолловеры сразу отреагировали на публикацию, написав много лестных комментариев в адрес кумира.

npresnyakovnpresnyakov
Коверчеллендж от Никиты Преснякова
8117 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Между тем, Никита Пресняков некоторое время назад попросил поклонников оказать ему материальную помощь для записи песни и съемок клипа. По его словам, как только наберется нужная сумма, у песни появится шанс заявить о себе во всем мире. "Поддерживайте музыкантов, которые этого заслуживают, и зарабатывайте на этом... Слушаешь музыку и получаешь деньги - мечта!", - заверил музыкант.

Внук Пугачевой признался, что очень переживает. "Поддержите наш трек и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму!", - пообещал Пресняков-младший.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алла Пугачева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции Хама
Круживший над Сургутом самолет «Ютейр» приземлился в аэропорту города
МИД Украины выразил очередной протест России за поездку Володина в Крым
Суд в США запретил Трампу строить стену на границе с Мексикой за счет бюджета
Самолет «Ютейр», вылетевший в Таджикистан, возвращается в Сургут
Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала более 25 тысяч голосов
Климкин заявил о «победе» Украины над Россией
Итог матча Россия - Финляндия: наши проиграли со счетом 0:1 полуфинал и сыграют за "бронзу"
Иосиф Пригожин пообещал дочери Алсу фантастическую карьеру
Минэкономразвития: темп роста ВВП России в апреле ускорился до 1,6%
Полиция обнаружила ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Второй период матча Россия - Финляндия на ЧМ по хоккею завершился вничью 0:0
СК: первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн рублей
Первый период матча Россия - Финляндия завершился вничью 0:0
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink