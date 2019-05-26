Эксперт: Дефолт Украины неизбежен, чем раньше Зеленский его объявит, тем лучше для него

На начало прошлого года размер украинского госдолга превысил четыре пятых от всего валового внутреннего продукта (ВВП), перевалив за 77 млрд. долларов. При том долг Международному валютному фонду (МВФ ) составил более 6 миллиардов, долг США — 3 миллиарда, а МеЕждународному банку реконструкции и развития — 2,34 млрд. долларов, а Евросоюзу — 2,25 млрд. евро. Ну и там еще по мелочам канадцам, немцам, японцам… Прислушается ли Зеленский к совету Коломойского объявить дефолт, как 4 года назад сделала Греция и прекратит ли незалежная на время отдавать украинские долги западным богатым дядям-кредиторам — об этом мы спросили известного политолога Ростислава Ищенко.

- Олигарх посоветовал президенту взять в пример Грецию и не отдавать международные долги, как в Элладе поступили в 2015-м…

- Это разумный совет. Украина все-равно не выскочит из состояния дефолта. Она без новых кредитов уже не в состоянии обслуживать свои внешние долги. Для Зеленского чем раньше объявить дефолт — тем лучше. Потому что он скажет, что это предыдущее правление довело страну до такого состояния. А если подождать полгода-год, то спихнуть на Порошенко с Гройсманом уже ничего не удастся.

- Но Украина — не Греция, и отношение к ней и в Евросоюзе и в МФВ, наверное, несколько иное, может быть, более скептическое?

- Ну и что? Я полагаю, если вы не можете платить по своим долгам, а вас никто не может оккупировать, - а Украину никто не может и не хочет оккупировать из-за ее кредиторов — ну и объявляйте дефолт! Это будет проблема кредиторов — но не ваша. Тем более, что серьезные ограничения какие-либо на украинский экспорт наложить невозможно.

- Почему?

- Потому, что этот экспорт практически убило само же украинское руководство. Серьезные ограничения на украинское имущество за рубежом наложить невозможно также, потому что его там практически нет. Здания посольств и консульств поотбирать — так половина из них в аренде! Так что подвергнуть Украину какому-то серьезному давлению кредиторы не смогут.

- Но инфляция, обесценивание гривны?

- Какие-то последствия дефолта в виде инфляции или гиперинфляции будут - так их спокойно может сдержать Национальный банк. Сейчас украинская валюта абсолютно переоценена. Она должна стоит 100 гривен за доллар, чтобы хоть как то поддерживать национальную экономику. А Нацбанк спокойно держит курс по 26- 27 гривен за доллар. При необходимости может сделать курс вообще один к одному!

- Так уже пробовали в Южной Америке — ни к ему хорошему не привело...

- Этот вопрос решается чисто техническими средствами при необходимости. Но украинское правительство не сильно озабочено своей экономикой. От того, что трудоспособные люди уезжает в другие страны, этому правительству только хорошо — люди работают где-то там, а живые деньги присылают сюда, им не нужны страховки, медобеспечение, да просто рабочие места. При таком подходе, похоже, дефолт ничем катастрофическим не угрожает — это чисто техническое и политическое мероприятие.

- То есть - Коломойский прав?

- В данном случае — да! Повторюсь, Зеленскому выгодно объявить дефолт сразу же и свалить всё на Порошенко.

- Но чтобы решать внутренние проблемы надо же брать в долг новые сотни миллионов и миллиарды в долларах и в евро!

- И что?! Украина продолжает брать кредиты для оплаты и предыдущих долгов. Сейчас не будет брать — но и отдавать не будет! И госдолг продолжит расти. Вырос он с 75 до 85 миллиардов — ну и что? Затем 100 миллиардов будет...Все-равно ведь потом придется объявлять дефолт.

- Значит, дефолт неизбежен?

— Да, дело в сроках. Украина уже не выплатила по некоторым своим обязательствам. В частности, по российским евробондам. По большому счету — это уже дефолт. Другое дело, что на это закрыли глаза наши западные партнеры.

МВФ прекрасно знает, что Украина отдает долги, только получив очередной транш. Потому в последнее время ей и давали практически лишь суммы для покрытие предыдущих долгов….