2019-04-26T06:31:43+03:00
Экономика

Госдолг Украины в марте достиг 78,78 млрд долларов

В сравнении с февралем, долг Незалежной увеличился на 540 млн долларов
Юлия ДИВЕЕВА
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Госдолг Украины вырос в мартеГосдолг Украины вырос в мартеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В марте совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины достиг 78,78 миллиардов долларов. об этом свидетельствуют материалы Министерства финансов республики.

Рост долга в долларовом эквиваленте в прошлом месяце составил 0,7%, или на 540 миллионов долларов в сравнении с февралем этого года. По данным ведомства, прямой внешний долг за месяц увеличился с $39,64 млрд до $40,18 млрд, а прямой внутренний долг - до $28,05 млрд, прибавив 260 миллионов долларов.

Гарантированный государством долг на 31 марта составил 287,48 млрд гривен, или $10,55 млрд, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 8 апреля на заседании стратегического комитета кабинета министров заявил, что с 2008 по 2013 год госдолг страны "неадекватно" вырос, и теперь Незалежная "зажата долгом". Он добавил, что на погашение внешних займов уйдет треть бюджета страны.

При этом правительство Украины рапортует, что объём государственного долга Украины с 2016 года стабильно снижается, и сейчас сумма достигла "безопасной границы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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