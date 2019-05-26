Коломойский рекомендовал Зеленскому объявить дефолт
Украина должна объявить дефолт по своим внешним долгам. Такого мнения придерживается бизнесмен Игорь Коломойский.
Он считает, что Киеву стоит пойти путем Афин и Буэнос-Айреса, которые также не выполнили внешние обязательства, реструктурировали долги, и сейчас у них "все в порядке".
"Это пример для Украины", - сказал олигарх в интервью Financial Times.
По его словам, украинцы уже давно хотят отдохнуть от проводимых властями реформ, так необходимых для получения очередных траншей, и если новый президент страны Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, продолжит просто слушаться Запад, то закончит низкими рейтингами.
Сайт kp.ru писал о том, что в марте 2019 года государственный долг Украины составлял 78,78 миллиарда долларов. По сравнению с февралем это больше на 540 миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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