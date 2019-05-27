Владимир Путин направил приветствие участникам ПМЭФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Петербургского международного экономического форума.

Президент отметил, что Форум более двух десятилетий вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности, в формирование содержательной и конструктивной повестки дня широкого международного сотрудничества, направленного на достижение устойчивого и сбалансированного развития.

«Все мы, несомненно, заинтересованы в поддержании мира и безопасности на планете, в сохранении и приумножении культурного наследия человечества, в том, чтобы граждане всех стран имели возможность реализовать свой потенциал, получить образование и достойную работу, были уверены в будущем своих детей. Для того чтобы решить эти задачи, нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция. Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов – в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также выразил уверенность, что выработанные на Форуме рекомендации и заключенные в его рамках соглашения послужат укреплению международного партнерства, построению благополучного будущего для наших стран и народов.

Оператором ПМЭФ является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий