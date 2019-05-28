Тайны британского двора: Меган назвали охотницей за богачами, а Кейт - прислугой мужа

ОГРОМНЫЕ ТРАТЫ

В мае исполнился ровно год одиозной свадьбе века: 34-летний внук английской королевы принц Гарри взял в жены 36-летнюю разведенную актрису-афроамериканку Меган Маркл. Устои Виндзоров дрогнули - новая родственница не сходит с обложек британских СМИ, которые от нее совсем не в восторге. Не помог даже родившийся 6 мая первенец Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.

Принц Гарри и Меган Маркл во время венчания в церкви.Фото: REUTERS

Пока Меган активно ищет для сына крестных (голливудский актер Джордж Клуни отказался из-за нехватки времени на собственных малышей, а вот крестной вроде как может стать прилетевшая в Лондон канадский стилист Джессика Малруни), пресса упрекает герцогиню Сассекскую в очередном расточительстве. Ремонт во Фрогмор-коттедже, куда они переехали из дворца, уже обошелся казне более чем в 3 миллиона фунтов стерлингов. Теперь же Меган решила переделать детскую. Герцогиня хочет «сельский гламур», чтобы интерьер «не диссонировал с индивидуальностью» ребенка.

8 мая с новорожденным правнуком Арчи познакомились королева Елизавета и ее супруг принц Филипп. Рядом с Меган - ее мать Дория Рэгланд.Фото: REUTERS

ИСКАЛА ИЗВЕСТНЫХ ПАРНЕЙ

Но это мелочи. Гораздо более интересные вещи рассказывают друзья актрисы.

Телеведущая Лиззи Канди познакомилась с Меган в 2013 году на благотворительном балу в Лондоне.

- У нас был чисто женский разговор. Затем она сказала: «Вы знаете каких-нибудь известных парней с деньгами? Я свободна и очень люблю англичан», - приводит ее воспоминания The Daily Mail.

Актриса Меган Маркл в 2013 году.Фото: EAST NEWS

Лиззи подобрала кандидатов, но никто разборчивой американке не понравился. Футболиста Эшли Коула, к примеру, та отмела сразу: мол, бабник. А в один прекрасный день Маркл вдруг перестала отвечать на звонки и сообщения Канди.

- Она поехала на такси на вечеринку к принцу Гарри, а на следующий вечер пошла с ним на свидание. Больше я от нее ничего не слышала. Никогда, - рассказала та.

За несколько месяцев до встречи с Гарри Меган общалась с победителем проекта X-Factor-2010 певцом Мэттом Кардлом, но однажды не явилась на свидание без всяких объяснений. О ее более удачной «охоте» он потом узнал из новостей.

Британский ведущий шоу «Доброе утро, Англия» Пирс Морган считает жену Гарри «безжалостной карьеристкой». Его она в свое время просила помочь ей с карьерой в Англии, а потом легко вычеркнула из жизни.

- Рвущаяся к славе дива. Самопиар и лицемерие, - констатирует Морган.

По его словам, Меган заставляет оставшихся друзей заступаться за нее в прессе. Один из таких заступников - визажист из Нью-Йорка Дэниел Мартин.

- Она точно не дива. Я хорошо ее знаю, и она не заслуживает всего этого негатива в СМИ, - уверял он журналистов и даже расплакался. Вон какие африканские страсти!

Будущая супруга принца Гарри в компании Оливер Чешира, 2013 год.Фото: EAST NEWS

ДРУЗЬЯ ОТВЕРНУЛИСЬ ОТ ГАРРИ

Изменился и круг общения самого Гарри - знающие люди утверждают, что друзья ревнуют принца к его жене.

- Я думаю, что она не пользуется популярностью во многих социальных кругах, так как все обожают Гарри и думают, что она перетягивает все на себя, - заявила в фильме американского канала CBS «Меган и Гарри плюс один» королевский биограф, автор книги о Гарри Анджела Леви. Дама рассказала о том, что в королевской семье Меган считают требовательной и неуживчивой, и не исключила, что она просто распугала друзей супруга.

- Я знаю, что есть некоторые друзья, с которыми он потерял связь после женитьбы, и что в его жизни произошли определенные изменения, - вторит на страницах The Daily Express журналистка Мелани Бромли.

А вот актриса Тиффани Смит, которая играет Меган в фильме «Гарри и Меган: становление королевской пары», изучила ее поведение и сделала вывод, что та явно любит Гарри не так сильно, как он ее.

- Моя бабушка говорила мне: «Ты должна быть уверена, что парень любит тебя больше», - говорит Тиффани, утверждая, что это точно про Меган.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Герцогиня на поводке

Не все гладко и в отношениях другой венценосной пары - принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Несмотря на то что герцога и герцогиню Кембриджских пресса обычно купает в любви, сейчас о будущих наследниках престола пишут нелицеприятные вещи.

Британский писатель Эндрю Мортон пообщался с друзьями пары по Сент-Эндрюсскому университету в Шотландии, где они учились, и объявил, что Уильям относился к невесте как к прислуге.

- Он ожидал, что Кейт будет бегать за ним. Чем дольше продолжались отношения, тем крепче становился поводок, - рассказал ему их друг Майкл Чунг.

По свидетельствам знакомых, Уильям бывал с ней резок и даже груб, воспринимал ее преданность как должное, не перезванивал, мог забыть представить ее друзьям. И даже жаловался, что в этих отношениях ему тесно и душно...

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