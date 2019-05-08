2019-05-09T00:32:48+03:00
В мире

Елизавета II расплылась в улыбке при виде сына Меган Маркл и принца Гарри

Королева познакомилась с малышом Арчи
Ольга ЛИБГАРДТ
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По фото видно, что Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский расплываются в улыбке, глядя на ребенкаПо фото видно, что Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский расплываются в улыбке, глядя на ребенкаФото: REUTERS
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Принц Гарри и Меган Маркл представили сына британской королеве. Елизавета II при виде восьмого правнука расплылась в улыбке.

"Их королевские Высочества представили Ее Величеству королеве восьмого правнука в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский и мать герцогини также присутствовали на этом знаменательном событии", - сказано в официальном сообщении на странице в Инстаграме герцога и герцогини Сассекских.

Судя по фото, что 93-летняя Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский расплываются в улыбке, глядя на ребенка. Малыш в этот момент мирно спал на руках у Меган Маркл. Рядом с Меган стояли ее мать Дориа Редлан и принц Гарри.

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Королева познакомилась с малышом Арчи
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Как призналась Меган Маркл, королеву чуть опередил ее супруг. Прадедушка наследника принц Филипп первым увидел мальчика. Молодая семья встретилась с герцогом Эдинбургским в коридоре замка, когда шла на фотосессию. "Это было так мило", - рассказала Меган.

Она также сообщила, что отнеслась к появлению сына на свет, как к настоящему чуду. "Это какая-то магия, просто невероятно! Теперь у меня есть два самых лучших парня на свете. Я безумно счастлива. Малыш милый и ведет себя очень спокойно", - поделилась радостью герцогиня.

Репортеры поинтересовались у Меган, на кого из родителей больше похож ребенок. "Мы все еще пытаемся выяснить, на кого из нас он похож больше", - ответила Маркл.

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Меган Маркл и принц Гарри показали сына
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"Все говорят, что внешность малыша сильно меняется в первые две недели. И это действительно так. Сын меняется с каждым днем. Но скоро мы поймем, на кого он похож, - добавил Гарри. - Быть отцом - это так здорово! Мы не можем нарадоваться этому маленькому комочку счастья".

Чуть ранее Маркл и принц Гарри обнародовали имя своего первенца. "Герцог и герцогиня Сассекские рады сообщить, что назвали своего первенца Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор", - сказано в сообщении Букингемского дворца.

Как писал сайт kp.ru, Меган Маркл родила сына 6 мая. На родах присутствовали ее супруг - принц Гарри, а также его теща. Малыш и его родители находятся в коттедже Фрогмор недалеко от резиденции Елизаветы II в Виндзорском замке. Сын принца Гарри и Меган Маркл занимает седьмое место в очереди на престол. Он является восьмым праправнуком королевы и герцога Эдинбургского и четвертом внуком принца Чарльза.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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