Елизавета II расплылась в улыбке при виде сына Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл представили сына британской королеве. Елизавета II при виде восьмого правнука расплылась в улыбке.

"Их королевские Высочества представили Ее Величеству королеве восьмого правнука в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский и мать герцогини также присутствовали на этом знаменательном событии", - сказано в официальном сообщении на странице в Инстаграме герцога и герцогини Сассекских.

Судя по фото, что 93-летняя Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский расплываются в улыбке, глядя на ребенка. Малыш в этот момент мирно спал на руках у Меган Маркл. Рядом с Меган стояли ее мать Дориа Редлан и принц Гарри.

sussexroyal Королева познакомилась с малышом Арчи

Как призналась Меган Маркл, королеву чуть опередил ее супруг. Прадедушка наследника принц Филипп первым увидел мальчика. Молодая семья встретилась с герцогом Эдинбургским в коридоре замка, когда шла на фотосессию. "Это было так мило", - рассказала Меган.

Она также сообщила, что отнеслась к появлению сына на свет, как к настоящему чуду. "Это какая-то магия, просто невероятно! Теперь у меня есть два самых лучших парня на свете. Я безумно счастлива. Малыш милый и ведет себя очень спокойно", - поделилась радостью герцогиня.

Репортеры поинтересовались у Меган, на кого из родителей больше похож ребенок. "Мы все еще пытаемся выяснить, на кого из нас он похож больше", - ответила Маркл.

sussexroyal Меган Маркл и принц Гарри показали сына

"Все говорят, что внешность малыша сильно меняется в первые две недели. И это действительно так. Сын меняется с каждым днем. Но скоро мы поймем, на кого он похож, - добавил Гарри. - Быть отцом - это так здорово! Мы не можем нарадоваться этому маленькому комочку счастья".

Чуть ранее Маркл и принц Гарри обнародовали имя своего первенца. "Герцог и герцогиня Сассекские рады сообщить, что назвали своего первенца Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор", - сказано в сообщении Букингемского дворца.

Как писал сайт kp.ru, Меган Маркл родила сына 6 мая. На родах присутствовали ее супруг - принц Гарри, а также его теща. Малыш и его родители находятся в коттедже Фрогмор недалеко от резиденции Елизаветы II в Виндзорском замке. Сын принца Гарри и Меган Маркл занимает седьмое место в очереди на престол. Он является восьмым праправнуком королевы и герцога Эдинбургского и четвертом внуком принца Чарльза.