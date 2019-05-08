2019-05-08T15:53:19+03:00
Звезды

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали новорожденного сына

Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет рано утром 6 мая
Ольга ЛИБГАРДТ
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Принц Гарри и Меган Маркл сделали фото с новорожденным сыном.Принц Гарри и Меган Маркл сделали фото с новорожденным сыном.Фото: REUTERS
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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл продемонстрировали миру своего новорожденного сына. Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая. Спустя два дня наследник престола принял участие в своей первой фотосессии.

Принц Гарри и Меган Маркл c малышом. Фото: REUTERS

Принц Гарри и Меган Маркл c малышом.Фото: REUTERS

Принц Гарри и Меган Маркл снялись в фотосессии с новорожденным сыном. Мальчик занимает седьмое место в линии престолонаследия.

Появившийся на свет мальчик занимает седьмое место в линии престолонаследия британского королевского титула. Фото: REUTERS

Появившийся на свет мальчик занимает седьмое место в линии престолонаследия британского королевского титула.Фото: REUTERS

По давней традиции представители рода Виндзор всегда показывают своих новорожденных наследников. Ранее супруги отрицали, что будут ей следовать. Однако герцоги Сассекские в последний момент изменили свое решение, чем и порадовали своих поклонников.

Изначально съемка была запланирована в Большом саду Виндзора, однако из-за погоды пришлось устроить фотосессию во дворце. Меган и принц Гарри с сыном на руках вышли к телевизионщику и официальному фотографу в прекрасном расположении духа. Счастливые родители не только позировали, но и дали короткое интервью.

Все это время маленький лорд Маунтбеттен-Виндзор спал. Гарри лишь изредка подкачивал сына и улыбался, глядя на него.

Как писал сайт kp.ru, сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет утром 6 мая. Вес малыша - 3 кг 300 г. Роды прошли в лондонском Portland Hospital. Эта клиника пользуется популярностью у многих знаменитостей. Сутки пребывания в госпитале обходится минимум в 15 тысяч фунтов стерлингов.

Теперь поклонники гадают, как герцог и герцогиня Сассекские назовут наследника. Новоявленные родители пока раздумывают над именем для первенца. Первой имя правнука, по традиции, узнает королева Елизавета II.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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