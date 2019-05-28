2019-05-28T12:34:56+03:00
Звезды

Ирина Слуцкая беременна от нового мужа

В новой семье фигуристки и бизнесмена Алексея Говырина грядет пополнение
Ольга ЛИБГАРДТ
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Совсем недавно Ирина Слуцкая тайно развелась со своим первым мужем - учителем физкультуры Сергеем Михеевым после 17 лет брака и снова вышла замужСовсем недавно Ирина Слуцкая тайно развелась со своим первым мужем - учителем физкультуры Сергеем Михеевым после 17 лет брака и снова вышла замужФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка. В новой семье фигуристки и бизнесмена Алексея Говырина грядет пополнение.

Совсем недавно Ирина Слуцкая тайно развелась со своим первым мужем - учителем физкультуры Сергеем Михеевым после 17 лет брака и снова вышла замуж. Новым избранником фигуристки стал бизнесмен Алексей Говырин.

Слуцкая и Гавырин расписались 23 июня 2018 года. Свадьба состоялась в усадьбе предпринимателя во Владимирской области. Гостей молодожены не приглашали. Они не хотели афишировать свою личную жизнь.

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Ирина Слуцкая скрывает округлившийся животик под свободной одеждой
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И вот через 11 месяцев стало известно, что Слуцкая станет мамой в третий раз, пишут 7 Дней. У олимпийской чемпионки уже есть двое детей от предыдущего брака - 11-летний Артем и 8-летняя Варвара.

Нынешнего мужа фигуристка показала Лере Кудрявцевой и публике во время шоу "Секрет на миллион". Двукратная чемпионка мира также поведала о тяжелом разводе. Ирина Слуцкая заявила, что союз распался, потому что ей хотелось расти дальше, а мужа все устраивало. Прежде чем развестись, они долго обсуждали свои чувства. Ирина не скрывает: между ними были ссоры. "Он просто ушел, оставив все мне", - поделилась спортсменка. Суд развел их быстро, ни на одно из заседаний фигуристка не явилась. Сергей Михеев не платит алименты, но помогает содержать детей и общается с ними.

С нынешним супругом Алексеем Говыриным спортсменка была знакома давно, но никогда не воспринимала его как возможного спутника жизни. Но Алексей был убедительным. Он трогательно ухаживал за Ирой, окружил ее заботой. Предложение руки и сердца мужчина сделал спортсменке 14 февраля 2018 года. "Я ему ответила: здорово, но давай попозже! А кольцо взяла", - делилась она. Алексей не сдавался и делал ей предложение каждый день до тех пор, пока она не согласилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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