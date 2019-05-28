В Австрии правительство Курца отправили в отставку

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен не заставил себя долго ждать и подписал указ об отставке всего кабинета министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем. До тех пор, пока не будет сформировано переходное правительство, нынешние министры временно будут исполнять свои обязанности.

Курц в свою очередь отказался от временного исполнения обязанностей на посту канцлера. Поэтому кабмин временно возглавит министр финансов и вице-канцлер Хартвиг Лёгер. Он будет находиться на этой должности, пока президент дер Беллен не предложит новую кандидатуру на пост временного канцлера, а тот должен сформировать новый состав министров. Они будут работать до сентября — до досрочных выборов в парламент.

Федеральный президент обещал представить кандидатуру временного канцлера в течение недели.

На саммите ЕС в Брюсселе, который состоится сегодня вечером, Австрию будет представлять Хартвиг Лёгер.

Себастьян Курц пробыл на посту канцлера всего 525 дней. Это рекордно малый срок за всю историю Австрии. До этого антирекорд принадлежал его предшественнику Кристиану Керну — 580 дней.

Напомним, политический кризис в Австрии спровоцировала публикация в прессе видеозаписи двухлетней давности. На ней были изображены вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и уже бывший глава парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йоханн Гуденус. На вилле на Ибице они вели разговор с некой Аленой Макаровой, которую назвали племянницей российского олигарха. «Россиянка» предлагала финансовую поддержку АПС в обмен на получение строительных госконтрактов в Австрии.

После публикации этой записи Штрахе и Гуденус подали в отставку, а коалиция АПС и Австрийской народной партии Себастьяна Курца распалась. В прессе между тем появились сообщения, что встреча с «россиянкой» оказалась подставной.

Вчера на внеочередном заседании парламента оппозиция инициировала вынесение вотума недоверия канцлеру Курцу и его правительству. «За» проголосовали 110 депутатов. Сам Курц пообещал вернуть себе кресло канцлера после осенних выборов на основании народного голосования. Более того, на выборах в Европарламент партия Курца — Австрийская народная партия — с большим отрывом победила, увеличив число мандатов до семи.

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