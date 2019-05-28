2019-05-28T17:14:03+03:00
В мире

В Австрии правительство Курца отправили в отставку

Канцлер смог удержаться у власти всего 525 дней
Мария БЕРК
Поделиться:
Правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем отправлено в отставку.Правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем отправлено в отставку.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен не заставил себя долго ждать и подписал указ об отставке всего кабинета министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем. До тех пор, пока не будет сформировано переходное правительство, нынешние министры временно будут исполнять свои обязанности.

Курц в свою очередь отказался от временного исполнения обязанностей на посту канцлера. Поэтому кабмин временно возглавит министр финансов и вице-канцлер Хартвиг Лёгер. Он будет находиться на этой должности, пока президент дер Беллен не предложит новую кандидатуру на пост временного канцлера, а тот должен сформировать новый состав министров. Они будут работать до сентября — до досрочных выборов в парламент.

Федеральный президент обещал представить кандидатуру временного канцлера в течение недели.

На саммите ЕС в Брюсселе, который состоится сегодня вечером, Австрию будет представлять Хартвиг Лёгер.

Себастьян Курц пробыл на посту канцлера всего 525 дней. Это рекордно малый срок за всю историю Австрии. До этого антирекорд принадлежал его предшественнику Кристиану Керну — 580 дней.

Напомним, политический кризис в Австрии спровоцировала публикация в прессе видеозаписи двухлетней давности. На ней были изображены вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и уже бывший глава парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йоханн Гуденус. На вилле на Ибице они вели разговор с некой Аленой Макаровой, которую назвали племянницей российского олигарха. «Россиянка» предлагала финансовую поддержку АПС в обмен на получение строительных госконтрактов в Австрии.

После публикации этой записи Штрахе и Гуденус подали в отставку, а коалиция АПС и Австрийской народной партии Себастьяна Курца распалась. В прессе между тем появились сообщения, что встреча с «россиянкой» оказалась подставной.

Вчера на внеочередном заседании парламента оппозиция инициировала вынесение вотума недоверия канцлеру Курцу и его правительству. «За» проголосовали 110 депутатов. Сам Курц пообещал вернуть себе кресло канцлера после осенних выборов на основании народного голосования. Более того, на выборах в Европарламент партия Курца — Австрийская народная партия — с большим отрывом победила, увеличив число мандатов до семи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-канцлера Штрахе с «племянницей олигарха Алёной» свели адвокат-иранец и детектив из Мюнхена

Независимые европейские журналисты выяснили подробности самого громкого скандала в новейшей истории Австрии. Напомним, 18 мая в СМИ всплыла видеозапись посиделок на Ибице двухлетней давности, где будущий вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает в компании некоей «племянницы российского олигарха Алёны Макаровой» всевозможные коррупционные схемы. Ничего плохого он в итоге не сделал, с роковой красоткой более не встречался — но этого оказалось достаточно, чтобы карьера 49-летнего политика-консерватора закончилась, а в альпийской республике объявили внеочередные перевыборы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ростовский ансамбль, «уволивший» министра Аджарии: «Грузия сама нас пригласила на шествие в свой День независимости с флагами РФ»
Стали известны новые подробности скандала с участием детского творческого коллектива на международном фестивале «Золотой Дельфин» в Батуми [видео]
Новости 24
США надеется на изменение российской позиции в отношении задержанных украинских моряков
Земан заявил, что "Северный поток-2" соответствует интересам Чехии
"Игра престолов" озолотила букмекерские конторы больше чем Оскар и Евровидение
Зеленский назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО Украины
Китай крайне заинтересован в увеличении поставок газа по "Силе Сибири"
В Вестеросе появится храм Российской православной церкви
Курс евро подорожал до 72,17 рубля
За городом, «на веслах» и за работой проведут лето вологодские школьники
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
В Сочи состоится первый в истории саммит Россия-Африка
В Госдуме напомнили Киеву, что Керченский пролив является внутренними водами
Мэр Львова попросил Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Украины
В Москве эвакуируют торговый центр "Щука" из-за сообщения о бомбе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на лето 2019 года
Задержанный косовской полицией россиянин был освобождён
Девушка принесла домой кошку с улицы, а она оказалась рысью
Шойгу проинспектировал 201-ю военную базу в Таджикистане
В аэропорту Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва
Миссия ООН в Косово заявила о задержании и госпитализации двух сотрудников
Госдума приняла в I чтении проект о реестре лишенных родительских прав лиц