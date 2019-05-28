Велика Россия, а мусор выкинуть некуда!

Недавно наша необъятная родина столкнулась с удивительным явлением под названием мусорный кризис. Неожиданно выяснилось, что на 1/9 части суши совершенно некуда девать отходы. Мы уже завалили московским мусором Подмосковье и близлежащие губернии. При этом, например, заботливо украсили циклопической помойкой одну из жемчужин Золотого кольца - Александровскую слободу, столицу России во времена Ивана Грозного. Теперь поезда с этим добром двинулись в сторону Архангельска. Что заставило взбунтоваться даже обычно хладнокровных северян. Чиновники искренне недоумевают, чем недовольны граждане, на головы которых ниспослана эта столичная “благодать”. И подумывают: а можно ли рассматривать эту черную неблагодарность, как проявления наказуемого ныне неуважения к представителям власти?

Чтобы разобраться в этом конфликте интересов, мы решили посмотреть на проблему с научной точки зрения: какие процессы происходят внутри полигона бытовых отходов? Насколько он безопасен для людей? Об этом мы поговорили с доктором биологических наук, лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники за 2015 год Аллой Николаевной Ножевниковой, заведующей лабораторией микробиологии антропогенных мест обитания Института микробиологии имени С.Н. Виноградского, Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН. В сферу деятельности лаборатории входит также изучение процессов происходящих в недрах полигонов захоронения твердых бытовых отходов.

Свалка работает как газовое месторождение средних размеров

- Алла Николаевна, насколько обоснованы опасения людей, которые боятся жить рядом со свалкой? Может быть, все просто: закатали мусор землей в слоеный пирог и проблема решена?

- Ничего подобного. Даже закрытый полигон ТБО, на который не вывозится мусор - это экологическая бомба замедленного действия. Полигон превращается в гигантский химический реактор по производству метана, который загрязнен огромным числом примесей.

- Неужели так много газа выделяется?

- Мусорный полигон можно сравнить с газовым месторождением средних размеров. Процесс образования метана особенно интенсивно идет в первые 30-50 лет жизни свалки, за это время разлагается примерно процентов 40 захороненной там органики. Основные компоненты, которые образуются, это метан - до 60 процентов, и углекислый газ - около 30 процентов.

- Ну, тогда мы по запасам газа впереди планеты всей! На нашем мусоре озолотиться можно...

-Не совсем так. Содержание метана в свалочном газе довольно высокое, были идеи даже пустить этот газ в общие сети. Но оказалось, что сделать этого нельзя из-за токсичных примесей, которые составляют примерно 5-10 процентов от общего объема. Эти примеси содержат разные газы и далеко не все из них даже идентифицированы учеными. В Европе обычно рядом с полигоном строят заводы, которые, используют энергию свалочного газа для обжига кирпичей и черепицы. У нас же все это просто уходит в атмосферу. А метан, кстати, это один из основных парниковых газов и вклад полигонов ТБО в глобальные выбросы метана достигает 15 процентов. Дело еще в том, что раньше была определенная технология организации полигонов, их устраивали в оврагах, карьерах, используя естественное понижение рельефа.…

Мусорные горы устраивать категорически нельзя

- Но сейчас свалка это огромная гора, которую укатывают бульдозерами...

- Эти горы стали насыпать в Европе не так давно, может быть, лет 20 назад. И наши мудрые головы тут же кинулись перенимать этот “передовой” опыт. Я категорически против этой практики, но ученых никто не спрашивает, честно говоря.

- Почему вы против мусорных гор?

- В нашем климате их нельзя использовать. Это может работать только в странах, где нет такой суровой и снежной зимы. По европейским стандартам эти насыпи могут быть высотой до 40 метров. У нас получается следующая картина: зимой снаружи мороз, а внутри свалка разогревается до температуры 30-50 градусов, эту гору заносит снегом, он тает, вода размывает пласты земли и открываются слои гниющего мусора со всеми запахами и антисанитарией. Затея с этими горами мусора безусловно ошибка, которую надо исправлять. Следует или отказаться от них, или использовать надежное грунтовое или другое покрытие.

Мусорный полигон можно сравнить с газовым месторождением средних размеров.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Такие ЧП, как на подмосковном полигоне «Ядрово», когда отравились школьники, происходят из-за несоблюдения технологии или при нынешнем способе утилизации это неизбежное зло?

- У меня есть подозрение, что туда свозили не только бытовой мусор. Когда полигон нормальный там нет запахов, от которых люди болеют. Метан и углекислота это легкие газы, они быстро поднимаются в верх. Они, конечно, вносят свой вклад в глобальное потепление, но если вы не дышите ими полной грудью, то проблем со здоровьем быть не должно. Возможно, на «Ядрово» попали токсичные промышленные отходы, которые должны быть утилизированы на специальных закрытых полигонах.

Верните старьевщиков?

- В течении какого срока мусорный полигон становится безопасным?

- Полигон трогать нельзя до тех пор, пока на нем не остановилось газообразование. Это 50-60 лет. Рекультивировать это место сложно. После разложения органики в свалочном теле возникают пустоты. Теоретически старый полигон можно утрамбовать и над ним насыпать новый. Но нужно ждать десятки лет, вот почему сейчас нужны все новые и новые земли. Чем еще опасны старые полигоны? Только в последние годы у нас начали дно и стены полигонов выкладывать гидроизолирующим слоем, чтобы продукты разложения не попадали в источники пресной воды. А раньше все это уходило в грунтовые воды, попадало в реки, озера.

- Почему раньше проблема утилизации отходов не стояла так остро? Мы стали производить больше мусора?

- В какой-то степени, да. Раньше не было такого обилия упаковки. Сейчас любую ерунду производитель заворачивает в полиэтиленовый пакетик и упаковывает в пенопласт. А это нехороший мусор - сжигать его вредно, на полигоне он разлагается плохо. Но дело даже не столько в этом. Мы перестали сдавать (или у нас перестали принимать) макулатуру и стеклянные бутылки. Перестали собирать утильсырье. Я сама помню, а люди помоложе могут узнать, например, из рассказов Зощенко, как раньше по городам ездили старьевщики с колясочками и собирали всякого рода старый хлам, ненужные вещи. Это уже была своего рода сортировка мусора, которую мы безуспешно пытаемся организовать сейчас.

- Но раздельный сбор мусора у нас плохо приживается.

- Это во всем мире сложно организовать. Но два простых шага позволят нам, как минимум, на 50 процентов уменьшить объем мусора. Во-первых, вернуться к сбору металлолома, макулатуры и стекла, которые могут быть переработаны и опять использованы. А во-вторых, организовать отдельный сбор пищевых отходов, просроченных продуктов в супермаркетах, остатков еды в ресторанах и кафе - все это прекрасное сырье для получения органического удобрения и чистого биогаза, не содержащего вредных примесей. Тот путь, по которому мы идем сегодня - занимать все новые и новые территории под свалки, уже завел нас в тупик. Мы до Архангельска дошли - куда уж дальше?!

- Если нельзя закапывать, тогда остается только сжигать или перерабатывать...

- Мусоросжигательные заводы штука довольно дорогая, если сжигать несортированный мусор. Образующийся при этом дым очень ядовитый, для очистки газовых выбросов должны применяться специальные мощные и дорогие фильтры, которые в свою очередь тоже нужно потом утилизировать. Гораздо рациональнее строить сортировочные заводы. Ведь сортировать мусор можно не только дома. Я еще лет 25-30 назад видела сортировочные заводы в Голландии, сейчас там они стоят буквально в каждом городке, и на них используется невероятно простая и эффективная технология. На заводе порция сухого мусора вываливается на широкую транспортерную ленту, а затем сортируется по мере ее продвижения по цеху. Для удаления металла сверху опускается огромная магнитная плита и все металлические предметы тут же притягиваются к ней. Потом потоком воздуха моментально выдуваются полиэтиленовые пакеты и пластик. На следующем этапе на ленту подается сильная вибрация и улетают бутылки, керамика и битое стекло... Всего таких этапов сортировки пять или шесть, но это в разы упрощает задачу разделения мусора на фракции. Часть мусора идет на переработку, то что можно сжигать - сжигается. А остатки можно захоронить, но объемы будут в разы меньше, чем сегодня.

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