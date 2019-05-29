Алла Пугачева готовится к новой свадьбе: племянник Примадонны встретил любовь всей жизни

Восемь лет назад Алла Пугачева похоронила своего младшего брата. Полковнику запаса Евгению Пугачеву было 60 лет, когда он скончался после операции на сердце. После смерти брата Алла Борисовна стала опекать своего племянника Влада.

Пугачева и при жизни Евгения Борисовича помогала его семье деньгами. Например, платила за лечение племянника в наркологической клинике.

Там-то Влад Пугачев и встретил свою будущую первую жену, дважды судимую (за угон автомобиля и грабеж) Викторию Фадееву. Она была старше парня на 10 лет, имела за плечами несколько браков и взрослого сына. Виктория, как и Влад, лечилась от наркозависимости.

Отказали ноги

Они поженились, у пары родился сын. Знаменитая тетя подарила Владу квартиру в районе Аэропорт, сделала там дорогой ремонт, которым руководила известный дизайнер Мила Ставицкая (крестная Гарри Галкина).

Певица ежемесячно передавала в семью племянника по 150 тысяч рублей, чтобы безработный родственник мог содержать жену и маленького сына. Но Влад вместе с женой тратили деньги тети на наркотики и выпивку. Тогда Алла Борисовна перестала давать ему деньги, отправляла с помощником продукты, чтобы ее внучатый племянник Женя не голодал из-за своих непутевых родителей. Увы, за ум родители мальчика не взялись, оба загремели в специализированные клиники.

Влад и Гузель уже подали заявление. Фото: Личный архив

Тогда Пугачева взяла маленького Женю под опеку. Сейчас мальчик растет в семье ее правой руки - водителя Игоря Польшикова, которого называет папой. Алла Борисовна помогает малышу, поддерживая его финансово.

Племянника певица тоже не бросила. Пугачева буквально поставила Влада на ноги - поскольку прием наркотиков довел мужчину до инвалидного кресла. Артистка оплатила лечение Влада в Израиле, сделала все, чтобы он смог жить полноценно. Возвратившись в Россию, Влад завязал с вредными привычками. Встречался с девушками, но так и не создал ни с кем прочных отношений. И вот наконец встретил Гузель.

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Бухгалтер из Казани

По словам Влада Пугачева, его невеста по профессии бухгалтер. Гузель приехала в Москву на заработки из Казани, дома у нее остался 14-летний сын.

- Сейчас я счастлив, - признается племянник Аллы Пугачевой. - Мы с Гузель пока живем на съемной квартире, но через месяц съедут квартиранты, и мы будем жить в квартире около метро «Аэропорт», которую мне тетя Алла подарила. А отцовскую квартиру в Кузьминках по-прежнему будем сдавать. И мы планируем с Гузель свадьбу.

- Никаких громких торжеств не будет, - поделилась с «КП» девушка Влада Пугачева. - Дату свадьбы называть не станем. Не хотим, чтобы у загса нас встречали журналисты. Это только наш праздник.

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