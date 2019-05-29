Эксперт: Не исключаю, данные с «серверов Порошенко» вскоре появятся на черном информационном рынке

- Как могли пропасть серверы и мониторы из ситуационной комнаты в здании администрации президента Украины? Это же секретная аппаратура должна была быть?

- Если бывший секретарь бывшего украинского президента считает, что информация, поступавшая из главной спецслужбы страны, а также от пограничников и налоговиков была не секретной или не являлась закрытой — это, конечно, любопытная точка зрения. Что же тогда «секретная информация»? Возможно, на Украине допускают подобные вещи — не знаю их законодательства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711577" frameborder="0"></iframe> Секретарь СНБО Украины Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией.

- А разве можно арендовать у кого-то аппаратуру для хранения госсекретов — а потом просто вернуть её владельцу?

- Аренда средств вычислительной техники — явление распространенное. Но насколько это возможно в соседнем независимом государстве — если речь идет о хранении и обработки информации государственной важности на частных по сути серверах — мне сказать сложно.

- Ну, информация от СБУ по определению либо секретная, либо совсекретна - и должна быть хорошо защищена от взлома…

- Практика работы с частными владельцами крупных серверов для хранения и обработки больших массивов данных есть, например, в США. Именно частные компании там обрабатывают огромные объемы информации, в том числе, секретной. Неикоторые базы данные криминальные, базы данных террористов в определенных штатах - на абсолютно частных серверах. Они работают на понятных прозрачных условиях с правительствами штатов или с Вашингтоном. С соблюдением всех федеральных законов. Это не из ряда вон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711616" frameborder="0"></iframe> Ян Браницкий - о пропавших серверах.Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- То есть владельцы серверов получают хорошие деньги от правительства штата или из центра - за хорошее хранение, в том числе, секретов?

- Работают с абсолютно любой информацией. И утечки случаются — редко когда виноват офицер спецслужб или наемный служащий. Сторонние подрядчики иногда допускают такие утечки. Безопасность они должны гарантировать сами — им и за это тоже платят. А государство устанавливает четкие правила и стандарты, по которым должна обеспечиваться безопасность хранения данных и работы с ними. И контролирует на определенных этапах— соблюдаются стандарты или нет. В России иной подход — государство на себя это максимально замкнуло.

- Технически разве не абсурдно — при передачи власти от одного президента другому «терять» аппаратуру из комнаты, куда стекаются секреты страны…

- Да, это какой-то абсурд. В любом случае потеря или вывоз куда то оборудования, которое обеспечивало какой-то сервис — не должно повлечь исчезновение бесследно информации, которая там хранилась.

- Жесткие диски не могут растаять без следа?

- Диски, сервера — где-то они лежат. Где — не наша проблема. Учитывая украинские реалии, в ближайшее время это может появиться на черном информационном рынке.

- В том числе и компромат на элиту?

- В том числе. Остается только ждать. Вряд ли это будет бродить по видеохостингам или появится в открытом доступе. Её получат те, кому надо. Черный информационный рынок большой. Соотвествующие специалисты работают. Возможно, это в чем-то облегчит и некоторые задачи для наших спецслужб.

Но надо учитывать, что Украина сейчас технически и информационно подпитывается США. Возможно, там хранилось нечто, что, наоборот, должно быть скрыто и не попасть никуда.

- Тогда мы точно ничего не увидим и не узнаем?

- Сомневаюсь. Все равно увидим. Всегда найдется человеческий фактор — если даже прикажут взорвать, уничтожить, все-равно найдется кто-то, кто папочку то отложит...На всякий случай.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Эксперт: Последствия скандала с «пустой секретной комнатой» в Киеве могут быть непредсказуемыми

Бывший офицер Службы внешней разведки высказал свое предположение о том, что могло случиться с пропажей аппаратуры в сердце украинской власти (подробности)