Эксперт: Последствия скандала с «пустой секретной комнатой» в Киеве могут быть непредсказуемыми

На Украине очередной скандал. Недавно назначенный главою Совета Национальной безопасности и обороны экс-министр финансово незалежной Александр Данилюк продемонстрировал видеоотчет из ситуационной комнаты в администрации президента. Комната оказалась пуста. Аппаратуру, по словам секретаря СНБО, которую он видел здесь еще месяц назад, вывезли. В том числе и сервера с секретной информацией. Что может означать такое странное происшествие — об этом мы спросили специалиста по проблемам безопасности и кризисных ситуаций, бывшего офицера СВР Льва Королькова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711577" frameborder="0"></iframe> Секретарь СНБО Украины Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией.

- Глава СНБО показал видео — голые стены в «секретной» комнате в администрации Порошенко, аппаратура вывезена. Но разве такое возможно — а как же соблюдение уровень безопасности?

- Некоторое время назад — в промежутке между победой Зеленского во втором туре и его инаугурацией — в киевский аэропорт Борисполь прилетал борт из США. Прямой рейс. Много материалов выгружали, что-то загружали. Без какого-либо досмотра. Досмотров никогда и не было — по соглашению с прежним президентом. А в здании его администрации представители Соединенных Штатов занимали практически весь верхний этаж. Американцы все знали заранее - им все было ясно с развитием ситуации в Киеве. И один из вариантов исчезновения серверов — их прямое или косвенное в этом участие. Сотрудников из-за океана было много, информации скопилось огромное количество…

- То есть исчезновение мониторов и серверов с «секреткой», как вы предполагаете — это, возможно, не работа Порошенко, бывших сотрудников его администрации, а дело рук американцев?

- Договоренности с Вашингтоном по ведению их представителями соответствующей работы в столице Украины (совместной с украинскими спецслужбами) были достигнуты в 2014-м и, скорее всего, соблюдались все эти пять лет, пока Порошенко был у власти. С Украиной ситуация в этом отношении сложная.

- В смысле?

- Ну мы же в более спокойные времена нормально, профессионально работали с СБУ. Люди с общими методиками работы — в том числе с секретной информацией. Школа то у нас и у них — одна. Мои воспитанники служили полковниками СБУ. Но вот потом пришли эти ребята, такая новая волна. Всё досталось им и их «гостям». Как они с этим материалом и наработками разбирались — я не могу знать и даже предположить. Только знаю, что информации по Российской Федерации у них огромный массив. Материалы достались команде Порошенко. Уровень ущерба от того, что сейчас случилось, оценить очень трудно. Это же возможные источники информации , в том числе секретной. И лица, в отношении которых есть серьезный компрометирующий материал — проживающие и на территории Украины, и на территории России.

- Можно ли верить утверждениям бывшего пресс-секретаря Порошенко, что он арендовал всю технику в ситуационной комнате за свои деньги, а после завершения срока просто вернул?

- Это абсолютно ненормально. Секретную информацию государства на арендованной технике сегодня в серьезных странах не хранят. Надо брать бывшего начальника СБУ — и у него получать сведения. Но наверняка были даны гарантии группе высших руководителей — в случае, если изменится ситуации. И с ними вряд ли сможет кто-то пообщаться без их на то воли и желания. Это не первый случай и не последний на Украине такого рода.

- А компромат на Порошенко там мог быть?

- Сомневаюсь. Он же это контролировал, думаю, полностью. Но и у американцев был доступ к серверам, полагаю, в течении пяти лет последних.

- Ситуация странная?

- Последствия неизвестны. Они могут быть тяжелыми. Лично для Порошенко — опосредованно. Может возникнуть фигура Коломойского, может возникнуть вопрос размена — кого за что продадут. Надо наблюдать развитие событий. Это серьезный информационный вброс.

- Ситуационные комнаты есть в администрациях лидеров всех современных , развитых государств?

- Под разными наименования они существуют в Европе, Америке, Азии. На заседания Совбеза, которые могут проходить в таких комнатах, информация должна поступать из разных источников и иметь степени защиты. Информация должна быть предоставлена такому органу, отвечающему за безопасность страны, быстро и без возможности вмешательств — чтобы принимать оперативные меры без утечек информации за пределы помещения...

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