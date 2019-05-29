Экс-министр безопасности Грузии: Старая власть Украины показала новой кукиш

- Игорь Пантелеймонович, вас, как профессионального спецслужбиста, бывшего министра, отвечавшего за безопасность республики, не покоробила сама ситуация — при передачи власти пропадает аппаратура с секретами?

- С точки зрения проведения специальных мероприятий и акций ничего нереального на свете не существует. Всё можно сделать. Не вижу основания для комментариев специалиста с точки зрения обеспечения госбезопасности. Скорее, тут надо обращаться к специалистам по государственному праву, по государственному устройству и конституционным вопросам. Налицо факт несовершенства самого государства. И неотработанности механизмов передачи власти. Старая власть новой показала козу. Ну или кукиш.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711577" frameborder="0"></iframe> Секретарь СНБО Украины Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией.

- Но так же нельзя: секреты хоть старой власти, хоть новой все-равно хранить надо, не теряя их при передаче?!

- Я больше чем уверен, что и серверы, и мониторы, на которые информация выводилась — всё это не исчезало за пределы Украины. Явно здесь не работала вражеская агентура. На мой взгляд, прочтение ситуации такое. Великие ядреные державы брать не будем — возьмем, к примеру Францию. Представьте, что Макрон стал президентом, приезжает в Елисейский дворец, а его предшественник, Саркози, ему не отдает ядерный чемоданчик. Говорит, что тот был арендован. Ну что, возможно такое?

- Похоже на скверный анекдот.

- Да, ситуация анекдотична. При передаче дел сервера бесследно не могут исчезать. Власть уходящая обижена на власть пришедшую — и так вот мелко пакостит. Нам показали сопровождение конфликта между новым и старым кабинетом министров.

- Мог президент арендовать на свои деньги такую аппаратуру?

- Это смешно звучит. Значит, пока он платил — все шло нормально, а вот он ушел — и Украина остается без ситуационной комнаты? Без серверов, касающихся национальной безопасности большого государства европейского?

- Бывший пресс-секретарь Порошенко заявил, что в этой комнате лишь отражалась информация, которая стекалась сюда из СБУ, Погранслужбы и из налоговой.

- Больше чем уверен, что об этом инциденте все вскоре забудут. Никаких отрицательных последствий для безопасности Украины не наступит. Это не спецоперация врагов, не акция по нанесению ущерба государственным интересам Украины. Просто мелкая пакость прежней власти, которая никак не смирится со своим поражением.

- В Грузии в вашу бытность министром безопасности существовала такая ситуационная комната в Тбилиси?

- Нет, в то время, когда я был министром безопасности, была иная ситуация. У нас был тяжелый период после гражданской войны в Грузии. И ущерб, который наша страна потерпела с выходом из состава Советского Союза, и последствия гражданской войны — отрицательный эффект от этого был настолько силен, что нам было не до ситуационной комнаты. Хотя отдельная комната для совещаний по вопросам безопасности страны, где мы собирались регулярно, существовала. Но там не стояло, конечно никакой техники, которую иногда показывают сейчас.

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