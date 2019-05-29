Возлюбленный Ксении Собчак Константин Богомолов стал худруком театра на Малой Бронной

Им стал режиссер Константин Богомолов. В широких кругах прославившийся потасовкой с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом. В театральных кругах известный скандальными постановками в МХТ им. Чехова, Ленкоме, музыкальном театре им.Станиславского и Немировича-Данченко.

Некоторые зрители и критики в восторге от того, как «препарирует» Богомолов классику. Некоторые, наоборот плюются и готовы предать его анафеме. Именно после его спектаклей проводили акции православные активисты: подкладывали к дверям МХАТа в Камергерском переулке свиные головы, выбегали на сцену, срывали спектакли. Его упрекали в кощунстве и глумлении над церковными атрибутами и символами.

С шутками на грани фола шла церемония театральной премии «Гвоздь сезона», которую многие годы Константин режиссировал и проводил.

Был Богомолов заместителем Олега Табакова в МХТ им.Чехова. А после смерти Олега Павловича надеялся, что его вдруг назначат преемником. Но тогда интрига не сложилась. И вот наконец срослось с театром на Бронной.

Теперь уже экс-худрук режиссер Сергей Голомазов три дня назад подал заявление по собственному желанию. Труппа, по слухам, особо не уговаривала остаться. Последнее время театр находился в растерянном состоянии — номинально худрук есть, но в то же время физически отсутствует. Голомазов в основном занимался рижском театре русской драмы. Там же, в Риге, и пребывал.

Сегодня на закрытом сборе труппа Константина Богомолова приняли с воодушевлением и надеждой. Театру на Малой Бронной нужна встряска и творческая провокация, именно то, чем так силен Константин.

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