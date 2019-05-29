2019-05-29T15:15:00+03:00
Звезды

Возлюбленный Ксении Собчак Константин Богомолов стал худруком театра на Малой Бронной

Труппе представили нового руководителя
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Петр Ковалев/ТАСС.Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Петр Ковалев/ТАСС.
Изменить размер текста:

Им стал режиссер Константин Богомолов. В широких кругах прославившийся потасовкой с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом. В театральных кругах известный скандальными постановками в МХТ им. Чехова, Ленкоме, музыкальном театре им.Станиславского и Немировича-Данченко.

Некоторые зрители и критики в восторге от того, как «препарирует» Богомолов классику. Некоторые, наоборот плюются и готовы предать его анафеме. Именно после его спектаклей проводили акции православные активисты: подкладывали к дверям МХАТа в Камергерском переулке свиные головы, выбегали на сцену, срывали спектакли. Его упрекали в кощунстве и глумлении над церковными атрибутами и символами.

С шутками на грани фола шла церемония театральной премии «Гвоздь сезона», которую многие годы Константин режиссировал и проводил.

Был Богомолов заместителем Олега Табакова в МХТ им.Чехова. А после смерти Олега Павловича надеялся, что его вдруг назначат преемником. Но тогда интрига не сложилась. И вот наконец срослось с театром на Бронной.

Теперь уже экс-худрук режиссер Сергей Голомазов три дня назад подал заявление по собственному желанию. Труппа, по слухам, особо не уговаривала остаться. Последнее время театр находился в растерянном состоянии — номинально худрук есть, но в то же время физически отсутствует. Голомазов в основном занимался рижском театре русской драмы. Там же, в Риге, и пребывал.

Сегодня на закрытом сборе труппа Константина Богомолова приняли с воодушевлением и надеждой. Театру на Малой Бронной нужна встряска и творческая провокация, именно то, чем так силен Константин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Собчак и Богомолов не сводили глаз друг с друга на выставке

Телеведущая и режиссер нежно держались за руки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Переговоры по увеличению численности войск США в Польше близятся к финалу
Лавров о скандальном видео в Австрии: Русофобия сейчас в моде
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Мы готовы предоставлять гранты на обустройство экологических троп для активного отдыха»
Председатель КНР примет участие в Петербургском форуме
Раненного в Косово россиянина из миссии ООН переведут в Белград
Телефон экстренных служб "112" доступен только 28% россиян
Экс-главу МИД Великобритании вызвали в суд в связи с высказываниями о Brexit
Помпео назвал главную угрозу экономической и национальной безопасности США
Партия Саакашвили будет бороться за места в Раде
Иран не может начать переговоры с США из-за давления со стороны Вашингтона
Пожар на военном корабле, пришвартованном возле бывшего завода Порошенко, ликвидирован