Собчак и Богомолов не сводили глаз друг с друга на выставке

Ксения Собчак и Константин Богомолов появились на открытии выставки Пушкинского музея и Stella Art Foundation в Венеции. Парочка охотно позировала фотографам. Телеведущая и режиссер держались за руки и не сводили глаз друг с друга.

В рамках 68-й Венецианской биеннале открылась совместная выставка Пушкинского музея и Stella Art Foundation под названием "В конце пребывает начало". Вернисаж посвящен 500-летию со дня рождения живописца Тинторетто.

Мероприятие посетили многие герои столичной светской хроники. Не стали исключением Ксения Собчак и Константин Богомолов. Как рассказали очевидцы, знаменитости были больше увлечены друг другом, чем происходящим вокруг. Знаменитости держались за руки.

О том, что Ксения Собчак отдыхает в компании Константина Богомолова, стало известно в начале мая. Молодые люди улетели в Италию. В Модене проходил фестиваль культуры и искусства под названием "Российские вечера в Италии".

Телеведущая не публикует фото и видео с возлюбленным. А вот Богомолов не так давно поделился личным видео, на котором он снял Собчак со спины. Ксения спускалась по лестнице на фоне итальянских пейзажей.

Ранее бывшая ведущая "Дома-2" и режиссер посетили ресторан Osteria Francescana, заплатив за ужин около тысячи евро. Затем пара отправилась в Рим, а оттуда в Венецию, где в субботу, 11 мая, стартует знаменитая на весь мир Венецианская биеннале. Многие российские звезды съехались в Венецию заранее.