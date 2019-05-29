2019-05-29T18:25:44+03:00
Звезды

88-летний Иван Краско собрался в дом престарелых

Родственники растащили имущество артиста
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Иван Краско.Актер Иван Краско.Фото: Александр ГЛУЗ
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Актеру Ивану Краско негде жить. В его загородном доме в поселке Керро под Санкт-Петербургом поселились бывшие жены, а большой особняк, оставшийся от сына - Андрея Краско, артист продал. Только денег не увидел.

Иван Краско на старости лет остался без крыши над головой. Большая доля его дачи записана на дочь Юлию, которая живет в Польше. Кроме этого после смерти сына Иван Иванович решил продать его дом, а деньги хотел разделить между всеми наследниками. На копейки от своей доли Краско-старший хотел купить себе комнату в коммуналке.

Но осуществить задуманное помешала молодая жена. Иван Иванович как раз в это время женился на Наталье Шевель. Девушка распорядилась деньгами от наследства Андрея Краско по-свому. Она улетела с подружкой в Америку. Щедрый Иван Краско оплатил дорогу обеим девушкам.

По приезде из Штатов Шевель размахнулась встречать Новый год в Венеции. На каждую телевизионную программу молодая супруга требовала новое платье. "Я не повторяюсь в нарядах, – заявляла она. Когда платьев собралось очень много, девушка сдала их в театр костюмерам.

У Краско-старшего остался из одежды всего один пиджак, в котором он ходит по всем шоу. Все заработанное актер отдает детям и внукам, пишет Собеседник.Ru. После развода с Шевель пожилой мужчина переехал в квартиру на Фонтанке, где живет его бывшая супруга Наталья Вяль с их общими сыновьями - Иваном и Федором. Она выделила экс-мужу комнату. Квартира принадлежит женщине и ее детям. Иван Иванович после развода все им отписал.

На последние деньги совсем недавно Краско купил себе маленькую баньку в родном селе Вартемяги под Санкт-Петербургом. "Сделаю себе из баньки домик, буду вечера у окошка коротать, когда не смогу выходить на сцену", - мечтает актер.

Только для строительства домика нужны средства, которых у Ивана Ивановича нет. "Иван помогает всем, - отмечают в Театре имени Комиссаржевской, где служит звезда. - Только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: «А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых...".

ИСТОЧНИК KP.RU

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