2019-05-16T18:28:15+03:00
Звезды

Третья жена 88-летнего Ивана Краско ждет ребенка

Наталья Вяль потратила три года на то, чтобы вернуть актера в лоно семьи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Иван Краско с бывшими женами Натальей Вяль (слева) и Натальей Шевель на радио `Комсомольская правда-Санкт-Петербург`.Актер Иван Краско с бывшими женами Натальей Вяль (слева) и Натальей Шевель на радио `Комсомольская правда-Санкт-Петербург`.Фото: Иван ЛЕВИ
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Вокруг народного артиста Ивана Краско кипят нешуточные страсти. Любимые женщины 88-летнего актера никак не могут успокоиться и постоянно выясняют отношения. На этот раз нос к носу встретились четвертая жена знаменитости Наталья Шевель и его третья супруга Наталья Вяль. Пикантности ситуации добавила беременность последней.

Иван Краско в конце 2018 года развелся со своей четвертой женой Натальей Шевель. Она моложе избранника на 60 лет. Став свободным, артист вернулся к третьей супруге - Наталье Вяль, которая является матерью его двоих сыновей. Он вновь назвал ее своей невестой и решил жениться на молодой женщине. Однако планам актера не суждено осуществиться.

Оказалось, Вяль ждет ребенка от нового возлюбленного. Женщина долгое время встречалась с режиссером Александром Большаковым.

Горькая для Краско правда открылась в студии программы "На самом деле". Ведущий передачи Дмитрий Шепелев и приглашенные гости вновь начали обсуждать бурную личную жизнь 88-летнего актера Ивана Краско. В результате беседы выяснилось, что Наталья Вяль потратила три года на то, чтобы вернуть своего бывшего мужа в лоно семьи. В конце 2018 года произошло счастливое событие - они начали жить вместе. Однако теперь молодая невеста Краско, мать его сыновей беременна. И вовсе не от Ивана Ивановича.

Сложившаяся ситуация вывела из себя Наталью Шевель. На съемках программы "На самом деле" Первого канала актриса заявила: о беременности Натальи Вяль должен узнать Иван Краско. "Я хочу, чтобы Иван Иванович открыл свои глаза и увидел, что за червяк с ним живет. Этот червяк заполз ко мне в семью, разрушил ее, оставил меня ни с чем", - сквозь слезы сказала Шевель. Она уверена, что для пожилого актера это известие станет громом среди ясного неба. Также четвертая жена актера не понимает зачем соперница уводила у нее мужа, если жить с ним не стала. Ведь в итоге Вяль променяв актера на режиссера.

Иван Краско с Натальей Шевель в 2014 году. Фото: Тимур ХАНОВ

Иван Краско с Натальей Шевель в 2014 году.Фото: Тимур ХАНОВ

Наталья Вяль молчать не стала. Он дерзко ответила на претензии, которые ей предъявила соперница. Женщина сообщила, что забирала престарелого Ивана Краско в свой дом не как жена, а как его близкий друг. "Она развелась с Иваном Ивановичем. Я его приютила у себя в квартире, где он живет со своими детьми. А ты рот закрой", - парировала беременная женщина.

Новость о беременности шокировала пожилого Краско, который находился за кулисами и все слышал. Артист вышел в студию, чтобы расставить все точки над "i". "Наталья Николаевна так убедительно здесь же говорила, что она готова вернуться. Больше того, я процитирую ее. Она лично мне говорила: лучше мужчины в своей жизни она не встречала", - сказал убитый известием артист.

Он никак не возьмет в толк, кому был выгоден весь этот фарс. "Это что же? Десять лет обмана великого какого-то? Стоицизма?", - обратился к третьей жене Краско.

Вяль отказалась разговаривать на эту тему с бывшим мужем. "Цените", - процедила она сквозь зубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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