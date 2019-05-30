2019-05-30T11:03:42+03:00
Политика

Путин продлил амнистию капиталов и разрешил пускать родителей в реанимацию

Президент подписал несколько важных законов
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент расширил рамки возможного усыновления детейПрезидент расширил рамки возможного усыновления детейФото: REUTERS
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РЕАНИМАЦИЮ - ОТКРЫЛИ

Во время одной из последних встреч президента с общественностью Владимиру Путину пожаловались на сложности, которые испытывают родные пациентов, угодивших в реанимацию. То есть формально посещать их не запрещено, но руководство клиник обычно запрещает это делать, даже если речь идет о детях и их родителях.

В четверг Путин подписал закон о праве родных и близких посещать больного в реанимации и в отделении интенсивной терапии. Теперь даже формально никто не может помешать, например, маме прийти к ребенку в палату.

СИРОТ НЕ ЗАБЕРУТ ИЗ СЕМЕЙ

Президент расширил рамки возможного усыновления детей, подписав закон о внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса. Теперь усыновлять детей могут и люди с тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ и гепатитом С. До сих пор судьям в некоторых случаях приходилось забирать из семей ребенка, отказывая в усыновлении сирот родственникам с заболеваниями.

КАПИТАЛЫ — НА РОДИНУ

Владимир Путин подписал пакет законов о продлении "амнистии капиталов". Это уже третий этап масштабной акции по возврату денег в Россию. Закон устанавливает новые сроки "амнистии" на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Добровольное декларирование и перевод под российскую юрисдикцию физическими лицами активов и счетов в банках не будет облагаться налогами или судебным преследованием.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

Эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы, в необходимости которого многие сомневались, состоится. Путин подписал соответствующий закон «по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва». Эксперимент будет проводиться в одномандатных избирательных округах, определяемых Московской городской избирательной комиссией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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