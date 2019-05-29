"Посмотрите за детьми, я за паспортом сбегаю": женщина бросила двоих годовалых малышей в подмосковном хостеле

Двое годовалых детей, мальчик и девочка, почти сутки провели в хостеле "Медуза" в Подмосковных Люберцах. Сюда малышей вечером во вторник, 28 мая, привезла молодая женщина, которая представилась их мамой. Ее диалог с администратором попал в протокол допроса.

- Есть свободные места?

- Да!

- Тогда мы заселяемся.

- Нужен ваш паспорт!

- Ой, я его в машине забыла. Посмотрите за детьми, я за паспортом сбегаю!

Не успела сотрудница хостела ответить, как женщины и след простыл. Странное дело, но вместо того, чтобы сразу сообщить о брошенных детях в полицию, сотрудники хостела решили их приютить. В гостинце малыши провели почти 24 часа.

Сотрудники хостела уверяют, что просто ждали, пока мама вернется за детьми. И якобы даже общались с ней по телефону. Эту информацию сейчас проверяют оперативники.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Личность женщины, а так же ее родственная связь с детьми пока не установлены, - сообщила "КП" Евгения Кирюшина, помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

На вид обоим малышам около года. Мальчик и девочка умеют ходить, но пока не разговаривают. В ближайшее время они будут доставлены в детскую больницу.

В администрации хостела после ЧП отключили телефоны. Сейчас сотрудников опрашивают следователи. Выясняют в том числе и причину подозрительно позднего обращения в полицию. Здание оборудовано круглосуточной системой видеонаблюдения. Записи уже изучают сотрудники Следственного комитета.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711764" frameborder="0"></iframe> В Москве ищут женщину, оставившую двоих детей в хостеле.

Это уже третий случай в этом месяце. Напомним украинка Мария Рудницкая 16 мая оставила трехлетнюю дочку в московской поликлинике на Бутырской улице. Тогда женщина заявила, что просто не справляется с воспитанием чада. Спустя неделю своего шестилетнего сына в игровой комнате ТЦ "Зиг-Заг" оставила 35-летняя жительница Калининградской области. Эта дамочка променяла ребенка на наркотики. Обе в ближайшее время будут лишены родительских прав.

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Украинка Мария Рудницкая, оставившая 16 мая дочку в московской поликлинике на Бутырской улице, отказалась воспитывать малышку. 21-летняя девушка решила, что еще не нагулялась, поэтому будет строить свою личную жизнь с 27-летним женихом Шамилем Султанмурадовым. Это возлюбленный предложил девушке бросить двухлетнюю дочку в больнице, чтобы та не мешала им жить. Рудницкая ради любви пошла, по мнению общества, на отчаянный шаг - посадила дочку на кресло в больнице, сказала: "Никуда не уходи, я сейчас приду". Но не пришла. Женщину стали искать полицейские. И через сутки по данным с камер видеонаблюдений Рудницкую нашли, но та, похоже, была не рада (подробности).