Девочка, оставленная украинкой в московской поликлинике, передана бабушке

Украинка Мария Рудницкая, оставившая 16 мая дочку в московской поликлинике на Бутырской улице, отказалась воспитывать малышку. 21-летняя девушка решила, что еще не нагулялась, поэтому будет строить свою личную жизнь с 27-летним женихом Шамилем Султанмурадовым. Это возлюбленный предложил девушке бросить двухлетнюю дочку в больнице, чтобы та не мешала им жить. Рудницкая ради любви пошла, по мнению общества, на отчаянный шаг - посадила дочку на кресло в больнице, сказала: "Никуда не уходи, я сейчас приду". Но не пришла. Женщину стали искать полицейские. И через сутки по данным с камер видеонаблюдений Рудницкую нашли, но та, похоже, была не рада.

- По какой причине вы оставили девочку в больнице? - спросил следователь.

- Не справлялась с обязанностями мамы, - ответила женщина.

- По какой причине не передали ребенка в детское учреждение?

- Не додумала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709345" frameborder="0"></iframe> Двухлетнюю девочку мама намеренно забыла в детской поликлинике в Москве. Видео с камер наблюдения.

Следователи возбудили уголовные дела на Рудницкую по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка), а также было выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении ее 27-летнего сожителя по статье 126 УК РФ (похищение). Однако после прокуратура отменила все обвинения. Рудницкая и жених стали официально свободны от уголовного наказания за то, что бросили двухлетнюю дочь в больнице.

- Девочка была направлена в больницу, где проходила медицинское обследование. Все это время малышку ежедневно навещали сотрудники соцзащиты, с ней занимался психолог. Девочка охотно общалась, спокойно шла на контакт. У нее хорошо развиты навыки самообслуживания, психическое и физическое состояние соответствует возрасту, - рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Мария Рудницкая отказалась воспитывать дочь

Сама же Рудницкая, пока за ее дочерью наблюдали врачи, ходила по телевизионным ток-шоу, рассказывала, что погорячилась. Но в итоге возвращаться к обязанностям мамы не захотела. Воспитывать ее дочь будет бабушка по отцовской линии. Бабушка, кстати, уже воспитывает 5-летнего ребенка Рудницкой. Теперь будет и второго.

- 29 мая ребенок был выписан из больницы и передан под предварительную опеку в семью, в которой уже воспитывается ее родной пятилетний брат. С 2017 года с согласия матери девочки старший ребенок проживает и воспитывается в семье бабушки по отцовской линии, - рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

О самой Марии известно, что она родилась в Украине в 1997 году. В Москве живет последние пять лет, поступила в Юридический колледж РсМПА. Но учеба ей тоже была не особо интересна. Марии нравилось проводить часами возле зеркала, она сделала татуировку, пирсинг над губой. Отношения с мамой были напряженные.

- Социальные службы и в дальнейшем будут оказывать семье всяческую помощь и поддержку. При необходимости с девочкой будет работать психолог, - рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

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