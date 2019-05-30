"Мы рожали с ней в одном роддоме": москвичка заявила, что узнала малышей, которых родная мать бросила в хостеле

О местонахождении мама-кукушки, которая 29 мая оставила двоих годовалых детей в хостеле подмосковного города Котельники до сих пор ничего не известно. Однако зацепки у следствия появились. После публикации фото малышей на " горячую линию " Следственного комитета поступил звонок.

Жительница Подмосковья заявила, что мамой детей может быть некая Алена , которая родила мальчика и девочку близнецов в Павловском Посаде. Фамилию соседки по палате женщина вспомнить не смогла и назвала только ее имя - Алена. Эту информацию сейчас проверяют следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/711850" frameborder="0"></iframe> Мамаша, бросившая двоих детей в хостеле, и раньше оставляла их в этой гостинице.

Тем временем некоторые СМИ поспешили опубликовать фото некой женщины, которую назвали украинской проституткой. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

- По статье "Оставление в опасности" возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно - разыскные работы, - Евгения Кирюшина, помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

Напомним, женщина в среду 28 мая приехала с двумя годовалыми детьми в хостел. Под предлогом поиска паспорта она покинула здание, попросив персонал присмотреть за малышами. После этого женщина пропала. О ЧП в полицию сотрудники гостиницы сообщили только спустя сутки.

Тем временем малыши были доставлены в детскую больницу. Они совершенно здоровы и не отстают в развитии от сверстников. Их дальнейшую судьбу решат органы опеки.