2019-05-30T16:51:55+03:00
Общество

"Мы рожали с ней в одном роддоме": москвичка заявила, что узнала малышей, которых родная мать бросила в хостеле

Девушка назвала только имя предполагаемой мамы-кукушки
Анастасия ВАРДАНЯН
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Мамой оставленных детей может быть некая Алена , которая родила мальчика и девочку близнецов в Павловском Посаде.Мамой оставленных детей может быть некая Алена , которая родила мальчика и девочку близнецов в Павловском Посаде.
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О местонахождении мама-кукушки, которая 29 мая оставила двоих годовалых детей в хостеле подмосковного города Котельники до сих пор ничего не известно. Однако зацепки у следствия появились. После публикации фото малышей на " горячую линию " Следственного комитета поступил звонок.

Жительница Подмосковья заявила, что мамой детей может быть некая Алена , которая родила мальчика и девочку близнецов в Павловском Посаде. Фамилию соседки по палате женщина вспомнить не смогла и назвала только ее имя - Алена. Эту информацию сейчас проверяют следователи.

Мамаша, бросившая двоих детей в хостеле, и раньше оставляла их в этой гостинице.

Тем временем некоторые СМИ поспешили опубликовать фото некой женщины, которую назвали украинской проституткой. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

- По статье "Оставление в опасности" возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно - разыскные работы, - Евгения Кирюшина, помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

Напомним, женщина в среду 28 мая приехала с двумя годовалыми детьми в хостел. Под предлогом поиска паспорта она покинула здание, попросив персонал присмотреть за малышами. После этого женщина пропала. О ЧП в полицию сотрудники гостиницы сообщили только спустя сутки.

Тем временем малыши были доставлены в детскую больницу. Они совершенно здоровы и не отстают в развитии от сверстников. Их дальнейшую судьбу решат органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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